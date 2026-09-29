Jesús López es convocado por la Selección de Guatemala

Jesús "Chucho" López fue convocado por la Selección Nacional de Guatemala para afrontar los dos partidos ante Surinam correspondientes a las jornadas 3 y 4 de la Liga de Naciones de Concacaf. El mediocampista de Xelajú MC se incorporará este martes a la concentración del combinado nacional en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).
El llamado de López se produce después de la lesión sufrida por Óscar Santis en el reciente encuentro ante El Salvador. A esto se suma la suspensión de Darwin Lom por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que el delantero no podrá disputar el compromiso de este viernes en Paramaribo, aunque sí estará disponible para el duelo de vuelta en Guatemala. Santis, en cambio, se perderá ambos encuentros.
Jesús López recién tuvo actividad el fin de semana
La convocatoria representa el regreso de "Chucho" López a la Selección después de superar una fractura de clavícula que lo mantuvo varias semanas alejado de las canchas. El futbolista volvió a tener minutos con Xelajú MC el pasado fin de semana y ahora tendrá la oportunidad de reincorporarse al proceso dirigido por Luis Fernando Tena en un momento importante de la Liga de Naciones.
Guatemala visitará este viernes a Surinam a las 16:00 horas en Paramaribo, en el primero de los dos enfrentamientos entre ambas selecciones. El segundo compromiso se disputará el próximo lunes en el estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala, donde el combinado nacional buscará cerrar esta fecha de la competencia ante su afición.