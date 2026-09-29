Tiroteo en zona 6: Heridos y cierre vehicular

Un ataque armado se registró aproximadamente al mediodía de este martes, 29 de septiembre, en la calzada José Milla y 20 avenida de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, en los alrededores del mercado San Martín. En el área se mantiene un cierre vehicular.
Desconocidos dispararon en contra de los tripulantes de un vehículo tipo camioneta. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad intervinieron, lo cual generó un enfrentamiento.
Los presuntos atacantes viajaban a bordo de otro carro que, al igual que el atacado inicialmente, quedó con múltiples perforaciones por impactos de proyectil de arma de fuego.
Respuesta policial ante el tiroteo
Según la información compartida por las autoridades, los agentes de la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron el operativo en el lugar, donde se reportó que dos de los sospechosos fueron detenidos.
"Unos individuos dispararon en contra de la humanidad de otras personas que se conducían a bordo de una camioneta gris. Los delincuentes se conducían a bordo de una camioneta negra. Hay tres personas heridas, preliminarmente se conoció que (dos) viajaban en el automóvil gris", explicó el subcomisario Jorge Aguilar.
Agregó que en el lugar fueron incautados dos fusiles, uno permanecía tirado en la vía pública y el otro dentro de la camioneta negra. También fue decomisada un arma corta.
Tránsito afectado
Las diligencias a cargo de las autoridades continúan en el lugar, por lo cual se implementó un cierre vehicular parcial en el sector.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que el cierre vehicular es extenso. "A esta hora, casi está detenido el Periférico y Calle Martí, zona 2, hacia la calzada José Milla, en la zona 6", dijo.
Ante esta situación, se hizo un llamado a los usuarios para tomar las precauciones necesarias con el objetivo de evitar mayores inconvenientes.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7