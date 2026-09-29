 Tiroteo en zona 6: Heridos y cierre vehicular
Nacionales

Zona 6: Tiroteo deja personas heridas y capturadas; hay cierre vehicular

La PNC capturó a dos sospechosos de disparar en las cercanías del mercado San Martín.

Compartir:
En el área donde ocurrió el ataque armado en la zona 6 fue cerrado el paso mientras se desarrollan las diligencias., Bomberos Voluntarios
En el área donde ocurrió el ataque armado en la zona 6 fue cerrado el paso mientras se desarrollan las diligencias. / FOTO: Bomberos Voluntarios
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un ataque armado se registró aproximadamente al mediodía de este martes, 29 de septiembre, en la calzada José Milla y 20 avenida de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, en los alrededores del mercado San Martín. En el área se mantiene un cierre vehicular.

Desconocidos dispararon en contra de los tripulantes de un vehículo tipo camioneta. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad intervinieron, lo cual generó un enfrentamiento.

Los presuntos atacantes viajaban a bordo de otro carro que, al igual que el atacado inicialmente, quedó con múltiples perforaciones por impactos de proyectil de arma de fuego.

Respuesta policial ante el tiroteo

Según la información compartida por las autoridades, los agentes de la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron el operativo en el lugar, donde se reportó que dos de los sospechosos fueron detenidos.

"Unos individuos dispararon en contra de la humanidad de otras personas que se conducían a bordo de una camioneta gris. Los delincuentes se conducían a bordo de una camioneta negra. Hay tres personas heridas, preliminarmente se conoció que (dos) viajaban en el automóvil gris", explicó el subcomisario Jorge Aguilar.

Agregó que en el lugar fueron incautados dos fusiles, uno permanecía tirado en la vía pública y el otro dentro de la camioneta negra. También fue decomisada un arma corta.

Tránsito afectado

Las diligencias a cargo de las autoridades continúan en el lugar, por lo cual se implementó un cierre vehicular parcial en el sector.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que el cierre vehicular es extenso. "A esta hora, casi está detenido el Periférico y Calle Martí, zona 2, hacia la calzada José Milla, en la zona 6", dijo.

Ante esta situación, se hizo un llamado a los usuarios para tomar las precauciones necesarias con el objetivo de evitar mayores inconvenientes.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios topet
Nacionales

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios tope

07:09 AM, Sep 30
Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixcot
Nacionales

Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixco

06:33 AM, Sep 30
Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacionalt
Deportes

Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacional

07:16 AM, Sep 30
Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nuevat
Nacionales

Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nueva

07:03 AM, Sep 30
Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6t
Nacionales

Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6

06:12 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.Real MadridComunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar