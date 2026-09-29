Ocho víctimas tras ataques armados en Huité, Zacapa

El Ministerio Público (MP) confirmó este martes, 29 de septiembre, que se elevó a ocho la cifra de víctimas mortales luego de que un grupo armado ejecutó ataques el pasado fin de semana en Huité, Zacapa.
Según el reporte de la fiscalía, la octava persona afectada falleció en el hospital a consecuencia de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
Los hechos ocurrieron el domingo cuando los individuos dispararon en al menos tres sectores distintos del municipio, incluida el área del campo de fútbol, donde se desarrollaba un encuentro deportivo.
Confirman identidades
La Municipalidad de Huité expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y compartió las identidades de quienes perdieron la vida en los incidentes violentos.
"Nos unimos a su pesar, elevando nuestras oraciones para que Dios les brinde fortaleza, consuelo y paz en estos difíciles momentos. Que sus almas descansen en paz", escribió la comuna.
Según detalló, las personas fallecidas son:
- Denis Alonzo Herrera Gonzales.
- Juan Carlos Pedroza Agustín.
- Carlos Donato Paz Mateo.
- Uve Lisbeth Paz Paiz.
- Cintia Gabriela Paz Paiz.
- Vilma Elizabeth Paz Paiz.
- Mario René Romero Díaz.
- Una menor de edad.
Investigación en proceso
El Ministerio Público informó que las diligencias en los tres escenarios donde ocurrieron los hechos en Huité ya finalizaron y se recabaron las pruebas que servirán para esclarecer los hechos, por lo no se pueden brindar mayores detalles por estar abierta la investigación.
Las pesquisas alcanzaron la Escuela Urbana Mixta, donde el grupo armado irrumpió. En el momento de los hechos no habían estudiantes ni se encontraba todo personal en el lugar, ya que era fin de semana, únicamente estaban las cocineras que preparaban los alimentos para los alumnos que asistirían a clases el día lunes.
Entre los tres escenarios donde indagó la fiscalía se encuentra el sector de ingreso al municipio, donde se localizó un vehículo tipo camioneta donde se encontraban tres mujeres sin vida, incluida una menor de edad.
También en el barrio El Campo, donde fueron encontrados tres hombres asesinados. Al igual que la aldea La Oscurana, donde permanecía otro hombre sin vida.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7