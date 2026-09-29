 Ocho víctimas tras ataques armados en Huité, Zacapa
Nacionales

Se eleva a ocho la cifra de víctimas tras ataques armados en Huité, Zacapa

La Municipalidad emitió condolencias por la pérdida de vidas y confirmó las identidades de las víctimas.

Compartir:
Incidente armado en Huité, Zacapa., redes sociales
Incidente armado en Huité, Zacapa. / FOTO: redes sociales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio Público (MP) confirmó este martes, 29 de septiembre, que se elevó a ocho la cifra de víctimas mortales luego de que un grupo armado ejecutó ataques el pasado fin de semana en Huité, Zacapa.

Según el reporte de la fiscalía, la octava persona afectada falleció en el hospital a consecuencia de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron el domingo cuando los individuos dispararon en al menos tres sectores distintos del municipio, incluida el área del campo de fútbol, donde se desarrollaba un encuentro deportivo.

Confirman identidades

La Municipalidad de Huité expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y compartió las identidades de quienes perdieron la vida en los incidentes violentos.

"Nos unimos a su pesar, elevando nuestras oraciones para que Dios les brinde fortaleza, consuelo y paz en estos difíciles momentos. Que sus almas descansen en paz", escribió la comuna.

Según detalló, las personas fallecidas son:

  • Denis Alonzo Herrera Gonzales.
  • Juan Carlos Pedroza Agustín.
  • Carlos Donato Paz Mateo.
  • Uve Lisbeth Paz Paiz.
  • Cintia Gabriela Paz Paiz.
  • Vilma Elizabeth Paz Paiz.
  • Mario René Romero Díaz.
  • Una menor de edad.

Investigación en proceso

El Ministerio Público informó que las diligencias en los tres escenarios donde ocurrieron los hechos en Huité ya finalizaron y se recabaron las pruebas que servirán para esclarecer los hechos, por lo no se pueden brindar mayores detalles por estar abierta la investigación.

Las pesquisas alcanzaron la Escuela Urbana Mixta, donde el grupo armado irrumpió. En el momento de los hechos no habían estudiantes ni se encontraba todo personal en el lugar, ya que era fin de semana, únicamente estaban las cocineras que preparaban los alimentos para los alumnos que asistirían a clases el día lunes.

Entre los tres escenarios donde indagó la fiscalía se encuentra el sector de ingreso al municipio, donde se localizó un vehículo tipo camioneta donde se encontraban tres mujeres sin vida, incluida una menor de edad.

También en el barrio El Campo, donde fueron encontrados tres hombres asesinados. Al igual que la aldea La Oscurana, donde permanecía otro hombre sin vida.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios topet
Nacionales

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios tope

07:09 AM, Sep 30
Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixcot
Nacionales

Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixco

06:33 AM, Sep 30
Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacionalt
Deportes

Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacional

07:16 AM, Sep 30
Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nuevat
Nacionales

Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nueva

07:03 AM, Sep 30
Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6t
Nacionales

Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6

06:12 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.Real MadridComunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar