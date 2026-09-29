Sismos - temblores en Guatemala, hoy martes 29 de septiembre

Dos temblores sorprendieron a los guatemaltecos durante la madrugada de este martes, 29 de septiembre. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió los boletines preliminares correspondientes y las autoridades implementaron los protocolos correspondientes.
Según detalló el ente científico, a las 02:21 horas se registró el primer temblor, con magnitud de 4.5 y región epicentral en el océano Pacífico. El evento se dio a una profundidad de 10 kilómetros y fue sensible en algunas localidades, aunque con intensidad leve.
Asimismo, la entidad informó que ocurrió otro temblor a las 04:35 horas, con magnitud 4.1, región epicentral en el departamento de Huehuetenango y una profundidad de un kilometro. También se informó sobre sensibilidad en ese sector.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) activa los protocolos necesarios cuando se presentan los movimientos telúricos en el país con el objetivo de verificar si hay posibles daños materiales o personales. Hasta el momento no se ha reportado ninguno.
Recomendaciones por sismo
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:
Si está en un lugar público
- Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
- Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
- Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.
Si está en el hogar
- Mantener la calma.
- Activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.
Si está en la calle
- Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
- Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.