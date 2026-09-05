 Insivumeh pronostica un sábado y domingo con lluvias
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Insivumeh pronostica un sábado y domingo con lluvias

El ingreso de humedad desde ambos litorales promoverá lluvias en el territorio nacional, especialmente desde el sur al centro del país.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) presentó su pronostico meteorológico, desde el centro de análisis y pronósticos, destacando que durante el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, prevalecerán las lluvias en el territorio nacional. Jorge Chinchilla, pronosticador del Insivumeh, informó que para este fin de semana "continuamos con la entrada de humedad desde ambos litorales, promoviendo los nublados con lluvias principalmente desde el sur al centro del territorio nacional.

El experto agregó que los acumulados de lluvia para este sábado se concentrarán principalmente en los sectores de Bocacosta, Occidente, Sur del Altiplano Central y Sur de Valles de Oriente. "Para el día de mañana, domingo esperaríamos que las lluvias se presenten principalmente El Pacífico y sur Oriente", señaló Chinchilla.

Sin embargo, el experto también informó que se pueden presentar lluvias en todo el país, agregó que habrá precipitaciones de carácter local en horas de la tarde y noche. El experto agregó que también se experimentarán altas temperaturas en el territorio nacional.

El experto indicó que durante el fin de semana también habrá altas temperaturas, que continuarán sintiéndose principalmente hacia el Norte, Sur y Oriente del país. Para este fin de semana se esperan temperaturas máximas de entre los 36 a 38 grados Celsius en Petén. Mientras tanto, para los Valles de Oriente se esperan temperaturas de los 36 a 38; para la Costa Sur, entre los 34 y 36 y para el Altiplano Central, incluyendo la Ciudad de Guatemala, entre los 26 a 28 grados Celsius.

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Recomendaciones ante las lluvias esperadas

El experto recomendó a la población mantener las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, asegurando que estás pueden provocar el descenso de lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa como derrumbes, deslizamientos y inundaciones.

Asimismo, Chichilla recordó que se pueden producir crecidas repetidas de ríos, causando inundaciones o problemas en la red vial del país. "Recomendamos no exponerse al sol por periodos prolongados de tiempo y mantenerse informados", destacó el representante del Insivumeh.

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Las autoridades instaron a tomar precauciones, como llevar paraguas al salir de casa.

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