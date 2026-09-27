Encuentro de Conviteros 2026 danza bajo la lluvia en zona 1

La Plaza de la Constitución se convirtió en una pista gigante de baile este domingo, 27 de septiembre de 2026, por la celebración del Encuentro de Conviteros 2026 en el que más de 139 grupos invitados se deleitaron con la música en vivo que sonó fuerte desde un escenario instalado frente al Palacio Nacional de la Cultura.
A eso de las 13:00 horas, la lluvia se dejó sentir en este lugar de la zona 1 capitalina, pero lejos de dispersarse, los bailarines bailaron con más ritmo, moviendo las caderas, los brazos y los pies con una coordinación extraordinaria.
El Encuentro de Conviteros 2026 es organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes, instancia que convocó a grupos tradicionales de distintos lugares del país. Antes de llegar al Parque Central, los danzantes hicieron un desfile de ritmo y melodía desde el Parque Jocotenango (antes Morazán) y de los alrededores del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias.
Ambos grupos de danzantes recorrieron varias cuadras, por la 6ª. avenida de la zona 1, para mostrar sus habilidades a los miles de personas que salieron a observarlos. Las autoridades de tránsito reportaron que el desfile arrancó desde muy temprano de este domingo.
En otras noticias: Ante la emergencia por la falta de frenos, el conductor hizo una maniobra para volcar la unidad, pero chocó contra un carro.
Los 139 grupos del Encuentro de Conviteros 2026
El Ministerio de Cultura y Deportes compartió el listado oficial de los grupos participantes en el desfile de Conviteros:
- Convite Nueva Generación.
- Convite Tierra del Durazno Tactic Alta Verapaz.
- Convite Mixto Chaimal.
- Convite San Antonio de Padua.
- Convite Original Pájaro Cautivo.
- Alma Convitera FTN.
- Convite Original Santa María de la Asunción.
- Original Convite de Disfraces Antón de Montecinos.
- Convite Inmaculada Concepción.
- Convite Guadalupe.
- Convite Patronal Santiago de los Caballeros.
- Convite Mixto Virgen de Natividad.
- Convite Mixto Santiago Chamil, San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
- Asociación de Conviteros de San Jerónimo, Baja Verapaz, de Corazón 2023.
- Convite San Antonio de Padua, Purulhá.
- Asociación Convitera Señor de Ostua.
- Convite Salamateco.
- Convite Mixto San Pedro Apóstol, Rabinal.
- Convite Femenino Las Girasoles.
- Convite de Disfraces San Pablo el Original Comerciantes Altiplano Rabinal.
- Convite Mixto Cultural Amistad, Pasión y Tradición 24 de julio, Cubulco, Baja Verapaz.
- Convite Femenino de Indumentaria Ancestral Ixoqib´ K´ub´ul.
- Convite San Gabrielense.
- Convite Pochuteco 1 de enero.
- Convite Esfuerzo Juvenil Tres Reyes Magos.
- Fraternidad Navideña.
- Convite Perla Oriental Chiquimula.
- Convite Jicareño.
- Eterna Juventud San Agustín Acasaguastlán.
- Grupo Folclórico Damas Porteñas.
- Convite Femenino Ixkeem.
- Convite Barbuchín La Nueva Era.
- Convite Femenino San José 2020 Zona 10 de Mixco.
- Convite Santa Elena III.
- Convite Nueva Esperanza de Aldea El Carmen S.C.P.
- Convite Central Virgen de Candelaria.
- Convite Las Rosas de San Juan Sacatepéquez.
- Convite Oficial San Antonio de Padua.
- Convite Femenino San Pedro Chuarrancho.
- Convite Original San José.
- Convite San Julián.
- Convite El Gran Legado Nacahuilense.
- Convite Fátima Lo de Diéguez.
- Convite Nueva Era San José Villa Nueva.
- Baile Femenino San José.
- Tradicional Convite de Aldea Las Anonas.
- Convite Femenino San José Nacahuil.
- Convite Original Los Insuperables.
- Original Convite Guadalupano.
- Convite Femenino Chiantleco Candelaria Natividad.
- 16 de julio, Virgen del Carmen.
- Convite Mixto la Revelación Bataneca.
- Convite Juvenil Copalero Aj Itzal.
- Convite Cultural Acalense.
- Convite Patronal Femenino Asunción Colotenango.
- Grupo Artístico Cultural AJAC San Rafael Pétzal, Huehuetenango.
- El Original Convite Patronal San Ildefonso Nimsab'il Tat Löx.
- Convite Libertence 16 de enero.
- Convite Femenino 20 de enero San Sebastián Mártir.
- Convite Sampedrano.
- Conviteras - Skanh Imox.
- Grupo Femenil Sampedrano.
- Original Convite Patronal San Ildefonso.
- Convite del Pueblo Poqomam de San Luis Jilotepeque.
- Convite C y T 19 de enero.
- Convite de Maestras Nivel Preprimario, San Benito, Petén.
- El Cooperativista.
- Agrupación Tah'Itza'.
- 29 de abril de Poptún, Petén.
- Convite Mopán 11 de junio.
- Convite Social La Cruz La Esperanza Quetzaltenango.
- Convite Femenino Olintepequense.
- Convite Femenino Luna de Plata.
- Grupo de Bailarinas Uno de Enero de Olintepeque.
- Convite Sexto Estado.
- Convite Virgencita de Lourdes de la Aldea Los Corrales Cabricán.
- Agrupación Conviteros de Xecaracoj.
- Convite Quetzalteco El Gran Jaguar.
- Convite Femenino 7 de abril.
- Convite Candelaria 99 San Juan Ostuncalco.
- Grupo de Disfraz San Pedrito.
- Tradicional Convite 15 de febrero.
- Convite Chuvasteco 22 de mayo.
- Convite Mixto Hermandad Nuestra Señora de la Asunción.
- Asociación de Conviteros Los Tres Reyes Magos Chajul, Quiché.
- Convite Original de Damas Santa Elena de la Cruz 19 de agosto.
- Convite Mixto 24 de julio el mero día de San Juan.
- Tradicional Convite Santo Tomás Apóstol 23 de diciembre.
- Baile Femenino UKOTZ´I´JAL TZ´ITE´.
- Tradicional 8 de diciembre en honor a la Virgen de Concepción.
- Convite Damas San Carlenses.
- Grupo de Baile Femenino Mi Bello San Luis.
- Convite Los Amigos.
- Convite Mixto San Sebastián Mártir.
- Internacional Juvenil Navideño.
- Baile de Disfraces Club Loowarner Santiago Sacatepéquez.
- Los Conviteros de San Miguel Aparicio.
- Club Looney Tunes Baile de Figuritas.
- Convite Femenino Dinastía Maya.
- Mega Club Warner.
- Juvenil Nueva Generación.
- Invasores del Swing.
- Convite Mixto Los Alegres de Río Hondo.
- Convite Guadalupano "Flores del Tepeyac".
- Convite Familiar Virgen de Candelaria.
- Convite Original 25 de enero San Pablo, San Marcos.
- Convite Femenino San Agustín Tonalá.
- Botargas RCA.
- Convite Femenino Concepción de Aldea El Naranjo.
- La Zarabanda de Los Esclavos.
- Convite 30 de noviembre.
- Convite San Juan Bautista.
- Convite Alejandría Nawal Ja'.
- Convite Asociación Femenina de Alejandría, Nahualá.
- Las Hijas del Gobernador Tzoc.
- La Original Baile Femenino Nueva Generación, San Pablo Apóstol.
- Baile Femenino Tzolojya´.
- Convite Revolución Nawal Ja.
- Trixanas de Corazón.
- Grupo de Danza Folclórica y Convite Q'umarkaj.
- Convite Zunilence de Corazón San Judas Tadeo, Zunilito Suchitepéquez.
- Convite 25 de enero Santos Pablo y Pedro.
- Convite Juvenil 15 de enero.
- Convite "Los Explosivos" Chicacao Suchitepéquez.
- Convite Santa Marta.
- Convite de Disfraces "Pamaxán".
- Convite Patronal 28 de junio.
- Convite 24 de junio San Juan Bautista.
- Centenario Convite de Concepción de Momostenango.
- Convite Femenino Carnaval 86.
- Internacional Convite Navideño "Ángel Pérez Quiroa".
- Convite Renacer 95 "El convite de Pueblo".
- Convite Femenino de Guadalupe 12 de diciembre.
- Ixoqib' Xaqa'p.
- Convite San Pedro 28 de junio.
- Convite Star Boys 2011.
- Convite 05 de octubre.
- Convite Oasis de Oriente La Unión, Zacapa.
- Convite Danza Moderna-IGPA Soy de Zacapa.