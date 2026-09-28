Alineación de Guatemala para enfrentar a El Salvador

La Selección de Guatemala ya tiene definida su alineación para enfrentar este lunes a El Salvador, en un partido correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf que se disputará a partir de las 20:00 horas en el estadio El Trébol. El técnico mexicano Luis Fernando Tena decidió realizar dos modificaciones respecto al equipo que inició frente a Jamaica.
El esquema se mantiene con un 4-4-2, pero la primera novedad estará en la portería, donde Nicholas Hagen tomará el lugar de Kenderson Navarro. En la defensa no habrá cambios y Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa y José Morales volverán a formar la última línea de la Azul y Blanco.
Así forma la Selección de Guatemala
En el mediocampo también aparece una modificación, ya que Jehú Fajardo será titular por Rudy Muñoz. Fajardo acompañará a Óscar Santis por las bandas, mientras que José Rosales y Jorge Aparicio estarán en la zona central con la responsabilidad de darle equilibrio y manejar los tiempos del encuentro. En ataque, Darwin Lom y Rubio Rubín repetirán como dupla ofensiva.
Guatemala afronta este compromiso después de la derrota por 3-2 ante Jamaica del pasado viernes en Kingston. La Bicolor estuvo cerca de rescatar un punto, pero terminó cayendo en el tiempo añadido por un gol de Renaldo Cephas al minuto 90+4. Tras el duelo contra El Salvador, el combinado nacional todavía tendrá que disputar dos partidos frente a Surinam, primero como visitante en Paramaribo y posteriormente en territorio guatemalteco.