Joseph Fonseca Elogia el Talento Musical de Jóvenes en Xela

El cantante puertorriqueño Joseph Fonseca visitó las instalaciones del Colegio de Música Shekina para conocer personalmente a los jóvenes que integran la Big Band y escuchar el trabajo que realizan con los ritmos tropicales.
La llegada del intérprete se produjo después de que la agrupación quetzalteca trabajara temas en ritmo de merengue, género que forma parte importante de la trayectoria musical de Fonseca.
En publicaciones realizadas durante su visita, el artista compartió imágenes de su llegada al establecimiento y expresó su entusiasmo por encontrarse con los estudiantes.
"Llegamos directamente a Xela, Guatemala, para conocer a los chicos de la Big Band Shekina. Esto será una experiencia que me llevaré por siempre en el corazón, ver tanto joven con tanto talento en la música es algo súper increíble", comentó Fonseca.
Por su parte, el Colegio de Música Shekina agradeció la visita y destacó la oportunidad que tuvieron sus integrantes de conversar y compartir con el artista puertorriqueño.
Joseph Fonseca queda sorprendido por la Big Band Shekina
Tras presenciar la presentación de los estudiantes, Fonseca no ocultó su sorpresa por el nivel musical y la coordinación de la agrupación.
"Es emocionante, es muy brutal, no tengo palabras. Me emocionó ver tantos jóvenes haciendo tan buena música, haciéndola bien, con tanta disciplina y sincronización. Es un espectáculo", expresó el cantante.
El puertorriqueño también destacó el trabajo que se desarrolla desde Quetzaltenango y lanzó un mensaje para el país. "Guatemala tiene que sentirse orgullosa de ese producto, de la Big Band Shekina", afirmó.
La propuesta de la Big Band Shekina se caracteriza por combinar instrumentos de viento y percusión con coreografías y repertorios que incluyen música guatemalteca, ritmos latinos y canciones populares.
Un mensaje para apoyar a los jóvenes músicos
Uno de los momentos más especiales de la visita llegó cuando Fonseca pidió a los guatemaltecos respaldar el talento de los estudiantes.
"Los felicito, tienen una banda única, es espectacular, es grandiosa. Disfrútenla, apoyen a esos muchachos, esas muchachas, esos chicos. La juventud lo que necesita es apoyo", manifestó.
También agradeció el recibimiento que tuvo durante su paso por el país.
"Gracias Guatemala por darme tanto cariño, darme tanta satisfacción de poder venir y que ustedes conozcan mi música. Eso es un agradecimiento", agregó.
La visita también permitió que los estudiantes compartieran y conversaran con Fonseca, algo que el Colegio de Música Shekina describió en sus redes sociales como una oportunidad para "conversar, reír y aprender de un gran referente de la música tropical".
Joseph Fonseca prepara nueva música
La visita también permitió conocer los próximos proyectos del cantante puertorriqueño.
Fonseca explicó que continuará con compromisos en Estados Unidos y Puerto Rico, además de preparar una nueva grabación.
"Ahora, el próximo fin de semana estoy en Estados Unidos, después regreso a Puerto Rico por una grabación que tengo que empezar a hacer... tengo muchos proyectos", comentó.
El cantante adelantó que espera comenzar a grabar un nuevo tema durante octubre y confía en que se convierta en otro éxito.
Su paso por Xela, sin embargo, dejó un mensaje especialmente dirigido a los jóvenes músicos que conoció durante su visita: continuar preparándose y contar con el respaldo del público.
Información de Wilber Colloy