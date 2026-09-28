 Árboles y postes caídos obstruyen vías en la capital
Nacionales

Árboles y postes caídos obstruyen vías en la capital

Las emergencias se registran principalmente en la zona 1, 2 y 7.

Compartir:
Árbol caído en la colonia Bambi 1, zona 7 capitalina., Bomberos Voluntarios
Árbol caído en la colonia Bambi 1, zona 7 capitalina. / FOTO: Bomberos Voluntarios
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que se registraron incidentes en la Ciudad de Guatemala como consecuencia de las fuertes lluvias que se han presentado en el país. Entre las emergencias reportadas se mencionó la caída de árboles en distintos puntos.

Según el reporte emitido por los Bomberos Voluntarios, tras las precipitaciones acompañadas de granizo y viento que se dieron esta tarde, varias ramas y troncos se desplomaron y también hubo caída de postes y cableado eléctrico.

Uno de los puntos afectados es la 33 calle y 33 avenida de la colonia Bambi 1, en la zona 7 de la capital, a donde ya se presentaron las unidades de emergencia y personal municipal para darles respuesta a los incidentes.

En este sector se desplomaron árboles de grandes dimensiones e incluso parte de estos impactó en al menos dos viviendas, generando daños materiales. Preliminarmente no se reportaron personas heridas.

Foto embed
Árbol caído sobre viviendas en la colonia Bambi, zona 7. - Bomberos Voluntarios

Por aparte, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) dio a conocer que un árbol cayó en la vía pública en el anillo Periférico, en el área que conecta la finca El Zapote y el barrio Jocotenango, por lo que fueron trasladados equipos que están llevando a cabo las labores para retirar el obstáculo.

"Se ha retirado una parte del árbol y se hace todo lo posible para dejar habilitado antes que anochezca", detalló Amílcar Montejo, portavoz de la institución.

Después de varios minutos de labores, el funcionario dio a conocer que se habilitó el paso por este importante tramo y que será durante la madrugada que se estarán reparando los sistemas de electricidad, telefonía y fibra óptica que resultaron dañados.

Conred comparte recomendaciones

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que las caídas de árboles y otras emergencias que se han presentado este lunes han afectado principalmente las zonas 1, 2 y 7 de la Ciudad de Guatemala.

En ese contexto, el Departamento de Comunicación Social trasladó una serie de recomendaciones a la población:

  • Transitar con mucha precaución por los sectores afectados.
  • Tomar rutas alternas.
  • Evitar acercarse a árboles, postes o estructuras que puedan representar algún riesgo.
  • Atender las indicaciones de las autoridades locales.

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar