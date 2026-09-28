Árboles y postes caídos obstruyen vías en la capital

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que se registraron incidentes en la Ciudad de Guatemala como consecuencia de las fuertes lluvias que se han presentado en el país. Entre las emergencias reportadas se mencionó la caída de árboles en distintos puntos.
Según el reporte emitido por los Bomberos Voluntarios, tras las precipitaciones acompañadas de granizo y viento que se dieron esta tarde, varias ramas y troncos se desplomaron y también hubo caída de postes y cableado eléctrico.
Uno de los puntos afectados es la 33 calle y 33 avenida de la colonia Bambi 1, en la zona 7 de la capital, a donde ya se presentaron las unidades de emergencia y personal municipal para darles respuesta a los incidentes.
En este sector se desplomaron árboles de grandes dimensiones e incluso parte de estos impactó en al menos dos viviendas, generando daños materiales. Preliminarmente no se reportaron personas heridas.
Por aparte, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) dio a conocer que un árbol cayó en la vía pública en el anillo Periférico, en el área que conecta la finca El Zapote y el barrio Jocotenango, por lo que fueron trasladados equipos que están llevando a cabo las labores para retirar el obstáculo.
"Se ha retirado una parte del árbol y se hace todo lo posible para dejar habilitado antes que anochezca", detalló Amílcar Montejo, portavoz de la institución.
Después de varios minutos de labores, el funcionario dio a conocer que se habilitó el paso por este importante tramo y que será durante la madrugada que se estarán reparando los sistemas de electricidad, telefonía y fibra óptica que resultaron dañados.
Conred comparte recomendaciones
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que las caídas de árboles y otras emergencias que se han presentado este lunes han afectado principalmente las zonas 1, 2 y 7 de la Ciudad de Guatemala.
En ese contexto, el Departamento de Comunicación Social trasladó una serie de recomendaciones a la población:
- Transitar con mucha precaución por los sectores afectados.
- Tomar rutas alternas.
- Evitar acercarse a árboles, postes o estructuras que puedan representar algún riesgo.
- Atender las indicaciones de las autoridades locales.