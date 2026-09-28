 Elecciones 2027: TSE hará simulacro de sistema de resultados
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Elecciones 2027: TSE programa simulacro del sistema de transmisión de resultados

El software es propio del TSE y sustituirá al TREP.

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Conferencia de autoridades del TSE el lunes 28 de septiembre de 2026., Omar Solís/EU
Conferencia de autoridades del TSE el lunes 28 de septiembre de 2026. / FOTO: Omar Solís/EU
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer este lunes, 28 de septiembre, que tiene programado realizar en marzo de 2027 el primer simulacro del sistema informático que será utilizado para la transmisión y presentación de resultados preliminares de las elecciones generales.

El director de Informática de la institución, José David Illescas Marroquín, aseguró que el desarrollo de la herramienta avanza conforme a los tiempos establecidos y que el modelo de transmisión se está fortaleciendo en cuatro frentes, principalmente en el de ciberseguridad.

"El plan es iniciar durante marzo las pruebas con el 25 por ciento, en abril con el 50 por cientode la carga del padrón electoral, en mayo ya con 85 por ciento y luego con el 100 por ciento, antes del día (del evento electoral)", dijo el funcionario.

El TSE anunció hace algunos meses que para el próximo evento electoral utilizará el Sistema de Información Preliminar, basado en el artículo 245 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, al cual denominó "SIP 245".

El órgano electoral informó que se estaban realizando las pruebas necesarias para asegurar su funcionalidad y confiabilidad antes de poder oficializar esta plataforma de transmisión preliminar de resultados y darla a conocer a la población.

En ese contexto, se debían implementar simulacros y los preparativos necesarios para que la población tenga la plena confianza de que la herramienta funciona, es segura y los datos que se puedan subir tengan la trazabilidad y permitan su manejo de forma transparente.

En tanto, el titular de Informática dijo hoy que este software, desarrollado por la propia institución, actualmente se encuentra fortalecido para ser utilizado en el próximo proceso electoral. Además, señaló que se están reforzando las capacidades de la Dirección General de Informática y la infraestructura tecnológica, tanto física como en la nube, para garantizar su funcionamiento.

TSE establece fecha para elecciones

El Tribunal Supremo Electoral dio a conocer hace algunas semanas el cronograma para las Elecciones Generales 2027. La planificación está dividida en las siguientes fases:

  • Convocatoria a elecciones generales - 22 de enero 2027.
  • Campaña electoral - 29 de marzo 2027.
  • Elecciones generales - 27 de junio 2027.
  • Posible segunda vuelta - 22 de agosto.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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