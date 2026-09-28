 Verity, Digger y Cuentos del Jardín Mágico: Estrenos de Cine
Farándula

Verity, Digger y Cuentos del jardín mágico: los 3 estrenos que llegan al cine esta semana

La cartelera se renueva esta semana con tres historias muy diferentes: Verity, Digger y Cuentos del jardín mágico llegan al cine con misterio, acción y fantasía.

Compartir:
Verity, Verity
Verity / FOTO: Verity
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La cartelera de cine se renueva esta semana con tres estrenos que prometen llevar al público por historias completamente diferentes.  Desde un thriller psicológico cargado de secretos hasta una aventura familiar marcada por la imaginación, estas son las películas que llegan a las salas y que vale la pena conocer.

Basada en la exitosa novela de Colleen Hoover, Verity lleva a la pantalla una historia de suspenso psicológico protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett. La trama sigue a Lowen Ashleigh, una escritora que recibe una inesperada oportunidad profesional después de que Verity Crawford, una famosa autora, queda incapacitada tras un accidente.

Lowen es contratada para terminar la exitosa saga de libros de Verity y se instala temporalmente en la casa de la familia. Sin embargo, mientras revisa los escritos de la autora, encuentra un manuscrito privado que contiene revelaciones perturbadoras sobre la familia Crawford.

A partir de ese momento, Lowen comienza a descubrir que detrás de aquella casa aparentemente perfecta existen secretos que podrían ponerla en peligro. Tom Cruise encabeza el reparto de Digger, una producción que combina acción, drama y comedia bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu.

La película presenta a uno de los hombres más poderosos del mundo, quien emprende una carrera desesperada para demostrar que puede convertirse en el salvador de la humanidad.

Más estrenos

Para quienes buscan una opción familiar, Cuentos del jardín mágico presenta una aventura animada protagonizada por tres hermanos: Tom, Susan y Derek. Después de la muerte de su abuela, los niños visitan a su abuelo mientras la familia intenta superar la pérdida.

Susan comienza entonces a contar historias como lo hacía su abuela y, mediante su imaginación, aparecen personajes tan curiosos como un gato misterioso, un monstruo y un hombre capaz de volar.

Madonna genera preocupación tras incómodo momento en evento público

Madonna protagonizó uno de los momentos más comentados de los MTV VMAs 2026 luego de una inesperada intervención al recibir uno de sus premios durante la ceremonia.

La película explora el duelo, los recuerdos y el poder de la imaginación, convirtiéndose en una alternativa para disfrutar en familia.

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar