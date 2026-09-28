Verity, Digger y Cuentos del Jardín Mágico: Estrenos de Cine

La cartelera de cine se renueva esta semana con tres estrenos que prometen llevar al público por historias completamente diferentes. Desde un thriller psicológico cargado de secretos hasta una aventura familiar marcada por la imaginación, estas son las películas que llegan a las salas y que vale la pena conocer.
Basada en la exitosa novela de Colleen Hoover, Verity lleva a la pantalla una historia de suspenso psicológico protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett. La trama sigue a Lowen Ashleigh, una escritora que recibe una inesperada oportunidad profesional después de que Verity Crawford, una famosa autora, queda incapacitada tras un accidente.
Lowen es contratada para terminar la exitosa saga de libros de Verity y se instala temporalmente en la casa de la familia. Sin embargo, mientras revisa los escritos de la autora, encuentra un manuscrito privado que contiene revelaciones perturbadoras sobre la familia Crawford.
A partir de ese momento, Lowen comienza a descubrir que detrás de aquella casa aparentemente perfecta existen secretos que podrían ponerla en peligro. Tom Cruise encabeza el reparto de Digger, una producción que combina acción, drama y comedia bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu.
La película presenta a uno de los hombres más poderosos del mundo, quien emprende una carrera desesperada para demostrar que puede convertirse en el salvador de la humanidad.
Más estrenos
Para quienes buscan una opción familiar, Cuentos del jardín mágico presenta una aventura animada protagonizada por tres hermanos: Tom, Susan y Derek. Después de la muerte de su abuela, los niños visitan a su abuelo mientras la familia intenta superar la pérdida.
Susan comienza entonces a contar historias como lo hacía su abuela y, mediante su imaginación, aparecen personajes tan curiosos como un gato misterioso, un monstruo y un hombre capaz de volar.
La película explora el duelo, los recuerdos y el poder de la imaginación, convirtiéndose en una alternativa para disfrutar en familia.