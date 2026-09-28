 Rihanna deslumbra con su look romántico para Savage X Fenty
Farándula

Rihanna hace explotar las redes con su look romántico para Savage X Fenty

La cantante deslumbró en redes al compartir fotos de su nueva lencería de encaje rojo, consolidando su imperio de moda y belleza.

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Rihanna, Instagram
Rihanna / FOTO: Instagram
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Rihanna ha vuelto a acaparar la atención de millones de personas en redes sociales, deslumbrando con una nueva y audaz sesión de fotografías.

La cantante y empresaria barbadense incendió Instagram al compartir imágenes donde luce un espectacular conjunto de lencería roja de encaje, parte de la última colección de su exitosa marca Savage X Fenty.

En esta campaña promocional, la intérprete de éxitos como "Diamonds" exhibió con confianza su impresionante figura. Las fotografías, que rápidamente se viralizaron, capturan un estilo que fusiona lo romántico con lo atrevido, reflejando la esencia de la nueva propuesta de su línea de lencería.

El impacto visual de las imágenes se complementó con un impecable trabajo de maquillaje. Rihanna optó por tonos clásicos que acentuaron su mirada con un dramático delineado tipo cat eye, mientras que un intenso labial rojo vibrante armonizaba a la perfección con el color de su atuendo. Esta combinación de maquillaje aportó un toque de glamour adicional, elevando la estética general de la sesión fotográfica.

Para completar su estilismo, la artista lució su característica cabellera negra peinada en una elegante media cola con volumen.

Además, añadió una selección de joyas doradas y plateadas que aportaron brillo y sofisticación al conjunto. El resultado fue una serie de instantáneas que, en cuestión de horas, acumularon miles de "me gusta" y un sinfín de comentarios positivos por parte de sus seguidores y la prensa especializada.

Equilibrio entre la familia y su imperio

Más allá de su faceta como icono de la moda, Rihanna atraviesa un momento significativo en su vida personal junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky.

La pareja comparte la crianza de sus dos hijos, RZA Athelston y Riot Rose, y la artista ha demostrado una notable habilidad para equilibrar su rol de madre con sus múltiples y ambiciosos proyectos empresariales.

Esta capacidad la ha consolidado como una de las celebridades más influyentes y exitosas a nivel mundial.

A pesar de que su último álbum de estudio, "Anti", fue lanzado en 2016, marcando una pausa en su carrera musical, Rihanna ha mantenido una actividad intensa en diversas industrias.

Sus marcas de moda, belleza y lencería, como Fenty Beauty y Savage X Fenty, continúan expandiéndose globalmente. Este éxito empresarial confirma que su presencia en el mercado trasciende ampliamente el ámbito musical, posicionándola como una magnate de los negocios.

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