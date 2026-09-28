Actualización sobre balacera en Huité: siete víctimas

Se incrementó a siete la cifra de víctimas de los incidentes armados ocurridos en el municipio de Huité, Zacapa, el pasado fin de semana. Inicialmente se mencionó que se trataba de cinco, pero con el paso de las horas las autoridades han ido actualizando la información al procesar las distintas escenas donde se dieron los hechos violentos.
La Policía Nacional Civil (PNC) emitió un boletín donde confirmaba la referida cifra y aseguró que se continuaba con las diligencias en la localidad para investigar lo ocurrido. Para ello fueron desplegadas unidades especializadas con el objetivo de que puedan resguardar el perímetro y trabajar de forma coordinada con el Ministerio Público (MP).
En tanto, el ente investigador explicó que la séptima víctima fue localizada en el barrio El Campo y corresponde a una persona de sexo masculino. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de ninguno de los fallecidos.
Posible origen de los ataques
El Ministerio Público detalló en un comunicado que procesó diferentes escenas relacionadas con ataques armados que sucedieron el pasado domingo en el municipio de Huité, en el departamento oriental de Zacapa, donde se han capturado a figuras claves del narcotráfico en el país.
Los hechos ocurrieron en tres lugares diferentes dentro del mismo municipio. Las autoridades, de manera preliminar, encontraron tres mujeres muertas, una de ellas menor de edad, dentro de un automóvil a la entrada de la zona, así como los cuerpos de otros cuatro hombres en un barrio y una zona aledaña. Todos con impactos de bala.
"El Ministerio Público, por medio de las unidades correspondientes, procesó los tres escenarios y recabó los indicios necesarios para fortalecer las investigaciones y establecer las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos", destacó el comunicado de la entidad.
Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo a Emisoras Unidas que todavía intentan esclarecer los hechos violentos, y aseguró que la Policía no estuvo involucrada.
Posteriormente, la institución de seguridad emitió un comunicado en el que dio a conocer la hipótesis de que los ataques "forman parte de acciones planificadas por estructuras criminales que operan en el área, con la intención de generar zozobra e inestabilidad en la región".
Mientras tanto, el Ejército de Guatemala indicó que las agresiones habrían sido perpetradas por una estructura del crimen organizado "por situaciones de disputa territorial". Asimismo, se desligó de los hechos, pues mencionó que las personas armadas no portaban uniformes ni equipos de la institución.
* Con información de David Alvarado y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7