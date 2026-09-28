Tiroteo en Huité: Nuevos detalles del suceso

Las autoridades implementaron un operativo en seguimiento de los hechos violentos ocurridos el pasado fin de semana en el municipio de Huité, Zacapa, donde se confirmó el fallecimiento de al menos seis personas.
Los equipos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) se presentaron a la localidad para realizar las diligencias luego de que hubo disparos en diferentes puntos, incluidos los alrededores de un campo de fútbol donde se desarrollaba un encuentro deportivo.
El Ejército de Guatemala confirmó que el ataque armado fue cometido por una estructura del crimen organización "por situaciones de disputa territorial". Indicó que los individuos armados irrumpieron en la localidad y se desencadenó el hecho.
Sin embargo, la mayor de PM, Nathalia Mollinedo, portavoz de la institución, dijo que hasta el momento se desconoce qué estructura específica fue la que perpetró el ataque, por lo continúan las acciones de investigación a cargo de la PNC y el MP.
Descarta participación de personal del Ejército en el enfrentamiento
La vocera de la institución castrense aseguró que lo ocurrido en Huité no se trató de ninguna incursión por parte del Ejercito de Guatemala, en respuesta a comentarios que señalaban a los militares de tener vínculos con los hechos. "No es nuestro uniforme, ni nuestros equipos", enfatizó.
"Se aclara que el Ejército de Guatemala está plenamente identificado con uniforme, equipo táctico, distintivos oficiales y armamento, conforme a las directivas militares vigentes, por lo que no existe elemento alguno que permita sustentar una equiparación con miembros de estructuras armadas al margen de la ley", manifestó.
También explicó que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se desplegó personal militar hacia la localidad. Pero, al observar la situación en el lugar, se decidió no ingresar en ese momento a la zona de enfrentamiento con el fin de no escalar el conflicto y salvaguardar la integridad de la población civil.
Finalmente, indicó que los equipos de la institución efectuaron las acciones necesarias para restablecer la seguridad en el área y señaló que el Ejército continuará trabajando con profesionalismo, efectividad y responsabilidad para proteger a la ciudadanía. A la vez que hizo un llamado a la ciudadanía a informarse únicamente por medio de las fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores.
PNC tampoco formó parte del operativo
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que el personal de la PNC no estuvo convocado para ser parte de las acciones que se dieron en el municipio de Huité. Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde se le preguntó si se había tratado de algún operativo a cargo de las autoridades.
El funcionario detalló que se encuentran investigando los hechos y que el tema será abordado durante una reunión con el presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, que se realizará este lunes.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7