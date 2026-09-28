 Tiroteo en Huité: Nuevos detalles del suceso
Nacionales

Surgen más detalles del tiroteo en Huité que dejó seis muertos

El Ejército aseguró que no se trató de ninguna incursión por parte de esa institución y brindó detalles del posible origen del ataque.

Compartir:
Momentos de tensión se vivieron en Huité, Zacapa, donde incidentes armados dejaron a seis personas fallecidas., redes sociales
Momentos de tensión se vivieron en Huité, Zacapa, donde incidentes armados dejaron a seis personas fallecidas. / FOTO: redes sociales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las autoridades implementaron un operativo en seguimiento de los hechos violentos ocurridos el pasado fin de semana en el municipio de Huité, Zacapa, donde se confirmó el fallecimiento de al menos seis personas.

Los equipos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) se presentaron a la localidad para realizar las diligencias luego de que hubo disparos en diferentes puntos, incluidos los alrededores de un campo de fútbol donde se desarrollaba un encuentro deportivo.

El Ejército de Guatemala confirmó que el ataque armado fue cometido por una estructura del crimen organización "por situaciones de disputa territorial". Indicó que los individuos armados irrumpieron en la localidad y se desencadenó el hecho.

Sin embargo, la mayor de PM, Nathalia Mollinedo, portavoz de la institución, dijo que hasta el momento se desconoce qué estructura específica fue la que perpetró el ataque, por lo continúan las acciones de investigación a cargo de la PNC y el MP.

Descarta participación de personal del Ejército en el enfrentamiento

La vocera de la institución castrense aseguró que lo ocurrido en Huité no se trató de ninguna incursión por parte del Ejercito de Guatemala, en respuesta a comentarios que señalaban a los militares de tener vínculos con los hechos. "No es nuestro uniforme, ni nuestros equipos", enfatizó.

"Se aclara que el Ejército de Guatemala está plenamente identificado con uniforme, equipo táctico, distintivos oficiales y armamento, conforme a las directivas militares vigentes, por lo que no existe elemento alguno que permita sustentar una equiparación con miembros de estructuras armadas al margen de la ley", manifestó.

También explicó que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se desplegó personal militar hacia la localidad. Pero, al observar la situación en el lugar, se decidió no ingresar en ese momento a la zona de enfrentamiento con el fin de no escalar el conflicto y salvaguardar la integridad de la población civil.

Finalmente, indicó que los equipos de la institución efectuaron las acciones necesarias para restablecer la seguridad en el área y señaló que el Ejército continuará trabajando con profesionalismo, efectividad y responsabilidad para proteger a la ciudadanía. A la vez que hizo un llamado a la ciudadanía a informarse únicamente por medio de las fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores.

VIDEO. Se registra incidente armado en Huité, Zacapa; MP confirma seis fallecidos

El Ministerio Público explicó que los equipos fiscales procesaron tres escenarios relacionadas con los hechos violentos registrados en la localidad.

PNC tampoco formó parte del operativo

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que el personal de la PNC no estuvo convocado para ser parte de las acciones que se dieron en el municipio de Huité. Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde se le preguntó si se había tratado de algún operativo a cargo de las autoridades.

El funcionario detalló que se encuentran investigando los hechos y que el tema será abordado durante una reunión con el presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, que se realizará este lunes.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar