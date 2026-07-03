 MP incidentes violentos en Santiago Atitlán

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MP abre investigación por hechos violentos en Santiago Atitlán que dejaron un fallecido

Esta semana se registraron incidentes derivado del conflicto surgido por desacuerdos con la gestión del alcalde Francisco Coché Pablo.

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Personal del Ministerio Público participa en una diligencia. , Ilustrativa de archivo: Ministerio Público
Personal del Ministerio Público participa en una diligencia. / FOTO: Ilustrativa de archivo: Ministerio Público
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El Ministerio Público (MP) confirmó este viernes, 3 de julio, que se abrió una investigación tras los hechos violentos ocurridos esta semana en el municipio de Santiago Atitlán, Sololá. Sin embargo, detalló que no ha podido procesar la escena debido a que grupos organizados mantienen presencia en el área e impiden el ingreso al personal.

De acuerdo con el Departamento de Información y Prensa del ente investigador, la Fiscalía de Distrito de Sololá se encuentra dándole seguimiento al incidente registrado el 1 de julio de 2026 en el salón del Museo Chuk Muk, en el municipio de Santiago Atitlán.

Se desarrollan las averiguaciones con relación a un "grupo violento de personas que agredió al alcalde y a quien le habrían rociado gasolina con la intención de prenderle fuego", detalló la oficina.

Acerca de los hechos

La información preliminar detalla que en horas de la tarde del 1 de julio un grupo de personas irrumpió en una reunión del Concejo Municipal para exigir la renuncia del alcalde de Santiago Atitlán, Francisco Coché. Representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) intentaron mediar por la vía del diálogo; sin embargo, este fue suspendido debido a la falta de acuerdos entre ambas partes.

Posteriormente, un grupo de personas ingresó de forma violenta al salón, donde agredió físicamente al alcalde municipal y a otras personas presentes, incendió el inmueble y trasladó al jefe edil ante la multitud, donde continuó siendo golpeado y presuntamente fue rociado con gasolina con la intención de prenderle fuego.

Socorristas trasladan a cinco heridos de bala tras incidentes en Santiago Atitlán

En las últimas horas surgió un conflicto por desacuerdos con la gestión del alcalde de Santiago Atitlán, Francisco Coché Pablo.

Las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron debido a la tensión que se presentaba en el lugar y esto permitió rescatar al alcalde y dispersar a los manifestantes. Mientras tanto, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial fuera del departamento para recibir atención médica.

Además, durante la noche del 1 de julio se registraron nuevos disturbios, entre ellos la quema de llantas, ataques contra la subestación de la PNC y el incendio de una unidad policial. Asimismo, se reportó que una persona que permanecía en el hospital falleció el 2 de julio debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

El ente encargado de la persecución penal indicó que, como parte de las diligencias de investigación, se requirieron informes a la PNC, se tomaron declaraciones de las personas agraviadas y se solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizar las evaluaciones médico-legales que correspondan.

Se avanza en los análisis de la información recabada, por lo que la investigación continúa en desarrollo en seguimiento a los incidentes que ocurrieron en Santiago Atitlán.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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