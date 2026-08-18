Resultado Xelajú vs. Diriangén - Copa Centroamericana 2026

El Estadio Cementos Progreso, en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, fue el escenario del duelo entre Xelajú MC y Diriangén, correspondiente a la cuarta jornada de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Ambos equipos llegaban con la obligación de sumar una victoria para mantener vivas sus aspiraciones, aunque el conjunto nicaragüense afrontaba el compromiso con un panorama especialmente complicado.
Los superchivos encontraron rápidamente el camino al gol. Al minuto 15, Diego Casas convirtió desde el punto penal luego de una jugada que él mismo provocó, poniendo el 1-0 a favor de Xelajú. El tanto permitió al equipo quetzalteco tomar el control del marcador, aunque no consiguió traducir esa ventaja en más anotaciones durante la primera mitad, por lo que se marchó al descanso con una diferencia mínima.
Xelajú necesita un milagro
En el complemento, Xelajú insistió en busca de la tranquilidad y finalmente encontró el segundo gol al minuto 76. Javier González protagonizó una precisa acción al encontrar dentro del área a Jorge Aparicio, quien, tras recibir el pase con espacio, sacó un potente remate para vencer al guardameta del Diriangén y establecer el 2-0 definitivo. El capitán superchivo apareció en un momento clave para sentenciar un triunfo que le devuelve algo de oxígeno al equipo guatemalteco.
Sin embargo, la victoria no resuelve por completo el complicado panorama de Xelajú. El equipo había perdido sus dos primeros encuentros, 1-0 frente a Alajuelense y 5-2 contra Plaza Amador, por lo que ahora suma tres puntos y tiene una diferencia de goles de -2. Alajuelense y Plaza Amador cuentan con seis unidades cada uno, mientras que Luis Ángel Firpo también tiene tres puntos, pero una diferencia de +3. Diriangén, por su parte, ya se encuentra eliminado. El resultado del encuentro pendiente entre Alajuelense y Firpo también será determinante para definir las posibilidades del cuadro quetzalteco.
Lo que necesitan los superchivos
En la última jornada, Xelajú se medirá con Luis Ángel Firpo, mientras que Alajuelense y Plaza Amador se enfrentarán en el otro compromiso del grupo. Los dos partidos se disputarán a la misma hora. Para avanzar a los cuartos de final, Xelajú necesita ganar obligatoriamente y, de ser posible, hacerlo por una diferencia amplia que le permita mejorar su -2.
Después deberá esperar una combinación favorable de resultados, especialmente ante la posibilidad de un triple empate en seis puntos. En ese escenario, la diferencia de goles, los goles a favor y otros criterios de desempate podrían definir al segundo clasificado. El margen es mínimo y el desafío luce complicado, pero el triunfo ante Diriangén mantiene al conjunto de Quetzaltenango con una última oportunidad.