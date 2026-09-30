Precios de combustibles tras exoneración de impuestos

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que, a partir del jueves 1 de octubre, los guatemaltecos podrán obtener el beneficio relacionado con la reducción de los precios de los combustibles, luego de que se oficializó el Decreto 22-2026, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles.
La normativa, aprobada el pasado 22 de septiembre por el Congreso de la República, fue sancionada por el gobernante y publicada hoy en el diario oficial. La misma establece la suspensión del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) a los carburantes.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", el gobernante indicó que desde el Ejecutivo se trabajaron y enviaron propuestas al Legislativo para lograr una medida que mitigue el efecto de la variable de precios internacional en la economía guatemalteca.
Indicó que ahora se cuenta con esta ley que elimina de forma temporal los arbitrios de los carburantes. Entonces, "el día de mañana, sus facturas ya tendrán esta medida que se ha logrado movilizar para apoyar a la economía de las familias guatemaltecas", añadió.
"Mañana, las facturas del combustible serán más bajas", enfatizó el funcionario, quien añadió que su administración trabaja "de sol a sol" para terminar a la brevedad posible el reglamento que exige la ley, pero indicó que, en el caso de esta normativa en particular, su vigencia no depende de la aprobación del reglamento, entonces, se podrá ver de inmediato la reducción.
Arévalo fue claro al indicar que no hay fórmulas mágicas ni perfectas, pero consideró que esta medida contribuirá a apoyar a los ciudadanos en estos momentos complicados.
Precios de referencia
Arévalo indicó que, a partir de mañana, estarán ya en vigor los nuevos precios de los combustibles. Los montos de referencia por galón son los siguientes:
- Súper - Q36.24
- Regular - Q34.96
- Diésel - Q42.94
Estos valores reflejan ahorros de Q9.05 para la gasolina superior, Q8.33 para la regular y Q6.45 para el diésel.
El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, explicó que estos cálculos se basan en los precios de hoy; sin embargo, indicó que se podría tener alguna variación natural, pues podrían cambiar los costos internacionales. ese sentido, los valores compartidos por las autoridades deberían ser considerados como de referencia.
Además, mencionó que la distancia que hay hacia las gasolineras también influye, es decir, las que están más lejanas tienen una variación al alza de los precios de los combustibles. En
El funcionario aseguró que en la página del Ministerio de Energía y Minas estarán publicados los precios de todos los expendios para que las personas verifiquen la gasolinera de su preferencia y reiteró que los consumidores podrán validar el descuento en sus facturas a partir del 1 de octubre.