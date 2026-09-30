 Conecta: Impulso a la equidad para mujeres e indígenas
Empresas

Conecta impulsa una inversión social con enfoque de inclusión en mujeres y comunidades indígenas

En Guatemala, Conecta lleva esa visión al contexto local mediante acciones que buscan comprender las características de los territorios y generar relaciones cada vez más inclusivas.

Compartir:
Conecta, Conecta con la Energía
Conecta / FOTO: Conecta con la Energía
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los territorios no son homogéneos. Cada comunidad tiene una historia, una dinámica social, una identidad cultural y una realidad económica propia. Por ello, las iniciativas de inversión social requieren algo más que presencia territorial: necesitan escucha, comprensión y participación.

Bajo esa visión, Conecta incorpora criterios de equidad e inclusión dentro de su estrategia de relacionamiento y valor compartido, con el objetivo de que sus acciones respondan de mejor manera a las características de cada territorio donde desarrolla sus proyectos.

Durante 2025, el 51 % de los beneficiarios directos de proyectos voluntarios impulsados por Conecta fueron mujeres, mientras que el 37 % pertenecía a comunidades indígenas mayas, principalmente de los pueblos Kaqchikel y K’iche’.

Estos datos permiten ver más allá del número de personas alcanzadas. También reflejan la importancia de identificar quiénes participan, cómo participan y de qué manera las iniciativas pueden adaptarse a las necesidades, capacidades y realidades de cada comunidad.

Participación con sentido territorial

Para Conecta, generar valor compartido implica reconocer que cada territorio tiene condiciones distintas. Por eso, la participación comunitaria no se limita a la ejecución de proyectos, sino que forma parte de un proceso de relacionamiento más amplio.

Foto embed
Conecta - Cortesía

El enfoque de inclusión permite comprender mejor las dinámicas locales y fortalecer la participación de sectores históricamente relevantes dentro de las comunidades, como las mujeres y los pueblos indígenas.

En ese sentido, la inversión social adquiere un carácter más cercano, pertinente y sostenible, al tomar en cuenta la diversidad cultural, social y económica de los territorios.

La estrategia de Conecta se vincula con estándares internacionales relacionados con pueblos indígenas, así como con la visión corporativa del Grupo Energía Bogotá —GEB—, que promueve el diálogo y la participación como elementos fundamentales en el desarrollo de infraestructura.

La experiencia del GEB, incluida en el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo, también destaca la importancia de la relación con comunidades étnicas y sus procesos de participación.

En Guatemala, Conecta adapta esa visión al contexto local mediante acciones que buscan comprender las particularidades de cada territorio y construir relaciones cada vez más inclusivas con las comunidades.

En Portada

Guatemala ofrece a la OEA que revise avión acusado por Belice de violar su espacio aéreot
Nacionales

Guatemala ofrece a la OEA que revise avión acusado por Belice de violar su espacio aéreo

09:43 PM, Sep 30
Diputado Julio Héctor Estrada solicita licencia por motivos de saludt
Nacionales

Diputado Julio Héctor Estrada solicita licencia por motivos de salud

09:08 PM, Sep 30
Capturan a extraditable vinculado con narcotráficot
Nacionales

Capturan a extraditable vinculado con narcotráfico

08:26 PM, Sep 30
Las voces de El Mejor Equipo estarán en los duelos Guatemala vs. Surinam t
Deportes

Las voces de El Mejor Equipo estarán en los duelos Guatemala vs. Surinam

08:40 PM, Sep 30
Olger Escobar: el nuevo 10 chapín que nació en la MLSt
Deportes

Olger Escobar: el nuevo 10 chapín que nació en la MLS

09:26 PM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga Nacionalredes socialesComunicacionesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar