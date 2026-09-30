Conecta: Impulso a la equidad para mujeres e indígenas

Los territorios no son homogéneos. Cada comunidad tiene una historia, una dinámica social, una identidad cultural y una realidad económica propia. Por ello, las iniciativas de inversión social requieren algo más que presencia territorial: necesitan escucha, comprensión y participación.
Bajo esa visión, Conecta incorpora criterios de equidad e inclusión dentro de su estrategia de relacionamiento y valor compartido, con el objetivo de que sus acciones respondan de mejor manera a las características de cada territorio donde desarrolla sus proyectos.
Durante 2025, el 51 % de los beneficiarios directos de proyectos voluntarios impulsados por Conecta fueron mujeres, mientras que el 37 % pertenecía a comunidades indígenas mayas, principalmente de los pueblos Kaqchikel y K’iche’.
Estos datos permiten ver más allá del número de personas alcanzadas. También reflejan la importancia de identificar quiénes participan, cómo participan y de qué manera las iniciativas pueden adaptarse a las necesidades, capacidades y realidades de cada comunidad.
Participación con sentido territorial
Para Conecta, generar valor compartido implica reconocer que cada territorio tiene condiciones distintas. Por eso, la participación comunitaria no se limita a la ejecución de proyectos, sino que forma parte de un proceso de relacionamiento más amplio.
El enfoque de inclusión permite comprender mejor las dinámicas locales y fortalecer la participación de sectores históricamente relevantes dentro de las comunidades, como las mujeres y los pueblos indígenas.
En ese sentido, la inversión social adquiere un carácter más cercano, pertinente y sostenible, al tomar en cuenta la diversidad cultural, social y económica de los territorios.
La estrategia de Conecta se vincula con estándares internacionales relacionados con pueblos indígenas, así como con la visión corporativa del Grupo Energía Bogotá —GEB—, que promueve el diálogo y la participación como elementos fundamentales en el desarrollo de infraestructura.
La experiencia del GEB, incluida en el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo, también destaca la importancia de la relación con comunidades étnicas y sus procesos de participación.
En Guatemala, Conecta adapta esa visión al contexto local mediante acciones que buscan comprender las particularidades de cada territorio y construir relaciones cada vez más inclusivas con las comunidades.