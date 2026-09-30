 Arnold Schwarzenegger como Santa Claus: Estreno y dónde ver
Farándula

Arnold Schwarzenegger sorprende como Santa Claus: ¿cuándo y dónde ver su nueva película?

Una inesperada misión pondrá en riesgo la Navidad. Arnold Schwarzenegger regresa a las comedias navideñas 30 años después de El regalo prometido.

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Arnold Schwarzenegger / FOTO: Redes sociales
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Arnold Schwarzenegger está listo para regresar a las historias navideñas, pero esta vez lo hará desde un papel completamente diferente. El reconocido actor se convierte en Santa Claus en Misión bolsa mágica (The Man with the Bag), la nueva comedia de acción que llegará en diciembre.

Prime Video presentó este miércoles 30 de septiembre el primer adelanto de la película, en el que Schwarzenegger aparece con el tradicional traje rojo, barba blanca y una misión bastante complicada: recuperar la bolsa mágica de Santa antes de que la Navidad quede arruinada.

La producción también está protagonizada por Alan Ritchson, conocido por la serie Reacher, y Awkwafina, quien interpreta a la elfa responsable de poner en marcha el conflicto de la historia.

¿De qué trata Misión bolsa mágica?

La historia comienza cuando la emblemática bolsa roja de Santa Claus es robada por una elfa rebelde que guarda un resentimiento contra él.

La desaparición del objeto pone en peligro la Navidad y, con la noche más importante del año cada vez más cerca, Santa necesita encontrar rápidamente una solución.

Para recuperar la bolsa decide recurrir a alguien que, en principio, parecería ser la persona menos indicada para ayudarlo.

Se trata de Vance, interpretado por Alan Ritchson, un ladrón que forma parte de la particular "lista de niños malos" de Santa.

Vance tendrá que reunir a un peculiar equipo de personajes con habilidades criminales para organizar un inesperado atraco. Elfos y renos también formarán parte de la misión para intentar recuperar la bolsa y salvar la Navidad.

La producción combina elementos de las tradicionales películas navideñas con acción, comedia y el género de atracos, mientras desarrolla una historia relacionada con las segundas oportunidades y las amistades inesperadas.

Schwarzenegger regresa a las películas navideñas

Misión bolsa mágica tiene además un detalle especial para quienes crecieron viendo las películas de Arnold Schwarzenegger durante los años noventa.

La cinta marca su regreso al género navideño exactamente tres décadas después de El regalo prometido (Jingle All the Way), estrenada en 1996.

En aquella comedia, Schwarzenegger interpretó a Howard Langston, un padre desesperado por conseguir el popular muñeco Turbo-Man como regalo de Navidad para su hijo.

Treinta años después, el actor cambia completamente de papel: ahora será él quien se encargue de salvar los regalos de Navidad interpretando al mismísimo Santa Claus. Amazon destacó precisamente este regreso del actor al género tres décadas después de aquella recordada producción.

"I'm back": un guiño a Terminator

El primer adelanto también reserva un detalle para los seguidores de la carrera de Schwarzenegger.

En medio de su presentación como Santa Claus, el actor pronuncia "I'm back", una referencia directa a una de las frases más asociadas con su etapa como protagonista de Terminator.

La película supone además el regreso de Schwarzenegger a un largometraje después de Terminator: Dark Fate, estrenada en 2019. Durante los últimos años había trabajado principalmente en otros proyectos, incluida la serie FUBAR.

¿Quiénes aparecen en Misión bolsa mágica?

Schwarzenegger y Alan Ritchson encabezan un amplio reparto. También participan Awkwafina, Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski y Ken Jeong.

La dirección está a cargo de Adam Shankman, conocido por películas como Hairspray, mientras que el guion fue escrito por Allan Rice. Entre los productores figura el propio Alan Ritchson.

La película tiene una duración anunciada de 111 minutos y clasificación PG en Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde ver Misión bolsa mágica?

Misión bolsa mágica se estrenará el miércoles 2 de diciembre de 2026 exclusivamente en Prime Video.

Amazon confirmó que la película tendrá un lanzamiento global a través de su plataforma, por lo que estará disponible como una de sus principales apuestas para la temporada navideña.

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