 Compite por Guatemala en Red Bull Wings Cup: Guía
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De Guatemala a Miami: así puedes competir para representar al país en Red Bull Wings Cup

Los jugadores guatemaltecos de EA SPORTS FC™ 27 ya pueden inscribirse para competir en Red Bull Wings Cup y buscar un lugar en la Final Mundial que se realizará en Miami.

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Red Bull / FOTO: Red Bull
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El camino para los jugadores guatemaltecos de EA SPORTS FC™ 27 rumbo a una competencia internacional ya comenzó.  Red Bull Wings Cup llega a Guatemala con una convocatoria abierta para participantes de todos los niveles que quieran demostrar sus habilidades y buscar la oportunidad de representar al país en la Final Mundial.

La competencia, realizada en cerca de 80 países y en alianza con EA SPORTS y PlayStation, contará en Guatemala con dos vías de clasificación: la Liga Abierta y la Liga Universitaria.  Ambas permitirán a los participantes avanzar hacia la Final Nacional y competir por un lugar en el torneo mundial que se celebrará en Miami a inicios de 2027.

La Liga Abierta permitirá competir mediante PlayStation Tournaments desde consolas PlayStation®5. Los mejores jugadores pasarán a una clasificatoria online, donde se definirán cuatro de los cupos para la Final Nacional. La segunda alternativa es la Liga Universitaria, que llevará la competencia a diferentes universidades y espacios estudiantiles del país.

Los participantes podrán sumar puntos para el ranking nacional y luchar por uno de los cuatro lugares disponibles para la Final Nacional. Las fechas anunciadas incluyen actividades en la Universidad del Istmo, Universidad San Carlos de Guatemala, Toca Social, Donde El Gringo Cayalá y UPANA Naranjo.

No te pierdas el Red Bull Wings Cup

Asimismo, puedes inscribirte en Universidad Galileo, UPANA Spazio, CUM USAC y Universidad Rafael Landívar, entre el 1 y el 29 de octubre. Los horarios varían según cada sede. Una vez finalizada la etapa de clasificación, los cuatro mejores jugadores de la Liga Abierta y los cuatro mejores de la Liga Universitaria avanzarán a la Final Nacional de Red Bull Wings Cup.

En esta instancia, los ocho finalistas competirán por convertirse en Campeón Nacional y obtener la oportunidad de representar a Guatemala en la Final Mundial de Red Bull Wings Cup.

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Así, para los aficionados guatemaltecos a los videojuegos y especialmente a EA SPORTS FC™ 27, la competencia representa una oportunidad de pasar de las partidas locales a un escenario internacional y llevar el talento nacional hasta Miami en 2027.

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