Polémica por el cambio de Miss Universe México 2026

La actual Miss Universe México 2026, María Vargas, se encuentra nuevamente en el centro de la conversación en redes sociales. La reina de belleza apareció recientemente junto al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y las fotografías y videos del encuentro provocaron todo tipo de comentarios entre sus seguidores.
Durante la aparición pública, algunos internautas aseguraron que María Vargas luce diferente a como se había mostrado en anteriores fotografías y videos. Las observaciones se concentraron principalmente en su rostro, al grado de que algunos usuarios llegaron a cuestionar, en tono de sorpresa, si se trataba de la misma persona.
@jenscastro
😮 Miss Mexico, Maria Vargas, dice queen quiere el back to back en el Miss Universe 2026. #fyp #missuniverse #mexico #mexico🇲🇽 #missgrandinternational♬ Cold Neon Drift - Tommy Paddlefoot
La frase "¿la intercambiaron?" comenzó a aparecer entre los comentarios de quienes percibieron un cambio en la apariencia de la mexicana. Sin embargo, hasta el momento no existe información confirmada que permita establecer qué habría provocado las diferencias que algunos usuarios señalan.
Es importante señalar que factores como el maquillaje, peinado, iluminación, ángulo de las fotografías y edición pueden modificar considerablemente la apariencia de una persona en imágenes y videos. Por ello, las fotografías de una aparición pública no permiten determinar por sí solas que haya ocurrido algún cambio específico.
Más de la Miss Universo México
María Guadalupe Vargas Naranjo, de 28 años, es originaria de Zapopan, Jalisco. Además de su trayectoria como modelo, cuenta con estudios en Negocios Internacionales y se desempeña como empresaria y escritora. La jalisciense obtuvo la corona de Miss Universe México 2026 el pasado 29 de agosto, durante la final nacional realizada en Los Cabos, Baja California Sur. En esa competencia se enfrentó a representantes de las 32 entidades del país.
Ahora, María Vargas tiene un nuevo reto internacional: representar a México en la 75.ª edición de Miss Universe, programada para el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.
Durante su encuentro con Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco felicitó a Vargas por su triunfo y destacó su dedicación de cara al certamen internacional. La nueva Miss Universe México 2026 continúa así con su preparación mientras aumenta la expectativa por su participación en Puerto Rico.