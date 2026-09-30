 En Inglaterra se cuestionan el legado de Pep Guardiola
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En Inglaterra se cuestionan el legado de Guardiola: “Está manchado, ¿estaba ciego?”

El columnista Matthew Syed habla de legado “manchado” del técnico español Pep Guardiola.

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Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City
Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City / FOTO: EFE
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En Inglaterra, el caso del Manchester City y las irregularidades financieras de las que ha sido declarado culpable, están empezando a salpicar también a Pep Guardiola.

En un duro artículo en el diario "The Times", uno de los más prestigiosos del país, el columnista Matthew Syed habla de legado "manchado" del técnico español y se cuestiona si es un fraude, por estar al tanto de las irregularidades", o miope por no darse cuenta de ellas.

La investigación de la Premier League que ha desembocado en esta culpabilidad se alarga entre 2009 y 2018 y cubre dos de las temporadas en las que estuvo Guardiola en el club inglés, incluyendo en la que conquistó su primera liga inglesa.

Golpe al Manchester City: la Premier League lo declara culpable de 115 cargos

El Manchester City tiene hasta este viernes para presentar su apelación, mientras la Premier League ya prepara una audiencia para determinar las posibles sanciones al club.

"Ahora sabemos que dirigió a un club adulterado, pagado por contratos adulterados, alimentado por compañías adulteradas y durante la que ahora podemos denominar con una era adulterada", comienza este duro artículo contra el City y el técnico de Sampedor.

"Hay dos alternativas", se cuestiona el columnista tras mencionar los más de 1.000 millones de euros que defraudó el City en esos casi diez años. "O Pep lo sabía y por lo tanto no es ni un visionario ni una leyenda, solo un fraude, o no lo sabía y entonces es la persona más miope. Me refiero, yo no soy un contable forense, pero he cuestionado durante más de una década los arreglos financieros del City, pese a recibir constantes insultos y amenazas. ¿Y Pep no vio nada? ¿Está ciego?".

"Por supuesto hay una tercera alternativa, la hipocresía", sentencia el periodista.

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Manchester City - EFE

Guardiola expresa apoyo al Manchester City

Este miércoles, Guardiola publicó el primer comunicado tras anunciarse la culpabilidad del City, expresando su apoyo al club inglés en el que pasó nueve temporadas, ganando todos los títulos posibles, incluyendo seis Premier League y una Liga de Campeones.

"Quiero que cada aficionado del Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré, detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros extraordinarios aficionados. Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos", aseguró Guardiola.

"Guardiola es de forma incuestionable una gran estrategia que ha sido exitoso en muchos clubes, pero seamos honestos, su legado siempre estará enmarcado en un periodo en el Etihad en el que la verdadera magia la hacían los contables, no un entrenador", finalizó el artículo.

Guardiola se pronuncia tras la resolución contra el Manchester City

Pep Guardiola se pronunció tras la decisión de la Premier League contra el Manchester City, declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos financieros y expuesto a una severa sanción.

*Información EFE.

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