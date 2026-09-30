 Transformaciones dramáticas de Jorge Kahwagi
Farándula

Implantes de iris y cirugías extremas: las drásticas transformaciones que marcaron la vida de Jorge Kahwagi

Desde el color de sus ojos hasta las transformaciones en su rostro y cuerpo, estas son las intervenciones que marcaron la vida del empresario y exboxeador mexicano.

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Jorge Kahwagi , Jorge Kahwagi
Jorge Kahwagi / FOTO: Jorge Kahwagi
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La muerte de Jorge Kahwagi Macari, empresario, exboxeador y exdiputado mexicano, a los 58 años, volvió a poner bajo los reflectores una de las facetas que más comentarios provocó durante su vida pública: los drásticos cambios físicos que experimentó. Kahwagi, quien también tuvo apariciones en televisión, mostró con el paso de los años importantes modificaciones en su rostro, ojos y cuerpo.

Algunas fueron vinculadas con procedimientos reconstructivos derivados de su carrera deportiva, mientras que otras generaron especulaciones sobre posibles intervenciones estéticas. Uno de los cambios más notorios estuvo en su mirada. Kahwagi pasó de tener ojos cafés oscuro a lucir una tonalidad azul clara, una transformación que llamó poderosamente la atención en sus apariciones públicas.

Según información recopilada por Infobae, especialistas señalaron que el procedimiento podría corresponder a una queratopigmentación o colocación de implantes de iris.  Este tipo de intervenciones puede implicar riesgos, entre ellos inflamación ocular, glaucoma y, en casos graves, daños en la visión.

Cabe destacar que, Kahwagi no reveló públicamente dónde se habría sometido al procedimiento. Su etapa como boxeador también habría dejado secuelas. Los golpes recibidos durante los combates provocaron lesiones en su estructura facial y, según los reportes, necesitó una rinoplastia reconstructiva para atender daños en el tabique nasal.

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Sin embargo, con los años su rostro comenzó a mostrar modificaciones todavía más evidentes, particularmente en los pómulos y la mandíbula.  Especialistas citados por medios mexicanos atribuyeron parte de estos cambios al posible uso de rellenos faciales, ácido hialurónico y neuromoduladores.

Kahwagi, por su parte, negó reiteradamente haberse realizado cirugías cosméticas en el rostro y aseguró que las intervenciones respondían a reconstrucciones relacionadas con el boxeo.

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Su regreso al cuadrilátero en 2015, después de una década alejado del boxeo, también desató comentarios sobre su apariencia. Durante aquella pelea en Cebú, Filipinas, llamó la atención la forma de su torso. Diversos medios especularon con que podría haberse colocado implantes o prótesis en pectorales y hombros para conseguir una apariencia más musculosa.

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