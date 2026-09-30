 Policías detenidos en operativo por robo de municiones
Nacionales

Capturan a policías en operativo vinculado a la sustracción de municiones

El Ministerio Público realiza allanamientos en las sedes de la Policía Nacional Civil en seguimiento de una investigación que comenzó la Inspectoría de la PNC por posible robo de municiones.

Compartir:
seguridad-pnc-policia-nacional-civil-emisoras-unidas.webp,
seguridad-pnc-policia-nacional-civil-emisoras-unidas.webp / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las autoridades implementaron este miércoles, 30 de septiembre, un operativo en seguimiento de una investigación por la posible sustracción de municiones de la Policía Nacional Civil (PNC).  Hasta el momento, se ha confirmado la captura de siete personas, incluidas cuatro que forman partes de las filas policiales.

El Ministerio Público (MP) informó que están en desarrollo tres diligencias de allanamiento en sedes de la institución de seguridad, las cuales tienen como objetivo recabar indicios que permitan continuar con las averiguaciones para establecer si ha existido el hurto y posterior comercialización de los suministros balísticos.

"Las diligencias buscan recabar indicios que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y permitan determinar las circunstancias en las que las municiones habrían sido sustraídas y posteriormente puestas a la venta", detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.

Villeda revela que 15 de 29 presuntos motoladrones capturados por la PNC fueron liberados por los tribunales

El jefe de la cartera del Interior aseguró que, de los 29 presuntos motoladrones capturados por la PNC, los tribunales han dejado en libertad a 15.

Inspectoría de PNC comenzó averiguaciones

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, al operativo que está en desarrollo y explicó que surgió en respuesta de una investigación que comenzó la Inspectoría de la PNC.

"Este es un operativo que se realizó en conjunto con el Ministerio Público. Aquí hay una investigación que comenzó la Inspectoría de la Policía Nacional Civil y ahora se está teniendo el acompañamiento de la Fiscalía, porque hemos detectado una sustracción de munición en la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS)", dijo.

Agregó que, como resultado de los allanamientos realizados hoy en esa unidad, han sido capturados cuatro miembros de la PNC, incluido un oficial, y tres civiles que fueron localizados en un sector del departamento de Jutiapa.

El funcionario reiteró que desde el inicio de su gestión su postura ha sido la de apoyar al personal que cumpla con sus funciones para proteger a los ciudadanos, principalmente evitando hechos delictivos o, por ejemplo, abatiendo a un delincuente. Aseguró que esos policías contarán con el respaldo, apoyo y asesoría para comprobar que actúan en legítima defensa y el ejercicio de su deber.

Por el contrario, dijo, todo agente de policía inmerso en actividades relacionadas con corrupción deberá responder por cuenta propia ante la justicia. "Está completamente solo y a merced de la investigación. Yo no voy a salir a dar la cara ni a defender a nadie", concluyó.

En Portada

Guatemala ofrece a la OEA que revise avión acusado por Belice de violar su espacio aéreot
Nacionales

Guatemala ofrece a la OEA que revise avión acusado por Belice de violar su espacio aéreo

09:43 PM, Sep 30
Diputado Julio Héctor Estrada solicita licencia por motivos de saludt
Nacionales

Diputado Julio Héctor Estrada solicita licencia por motivos de salud

09:08 PM, Sep 30
Capturan a extraditable vinculado con narcotráficot
Nacionales

Capturan a extraditable vinculado con narcotráfico

08:26 PM, Sep 30
Las voces de El Mejor Equipo estarán en los duelos Guatemala vs. Surinam t
Deportes

Las voces de El Mejor Equipo estarán en los duelos Guatemala vs. Surinam

08:40 PM, Sep 30
Olger Escobar: el nuevo 10 chapín que nació en la MLSt
Deportes

Olger Escobar: el nuevo 10 chapín que nació en la MLS

09:26 PM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga Nacionalredes socialesComunicacionesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar