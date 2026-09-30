Policías detenidos en operativo por robo de municiones

Las autoridades implementaron este miércoles, 30 de septiembre, un operativo en seguimiento de una investigación por la posible sustracción de municiones de la Policía Nacional Civil (PNC). Hasta el momento, se ha confirmado la captura de siete personas, incluidas cuatro que forman partes de las filas policiales.
El Ministerio Público (MP) informó que están en desarrollo tres diligencias de allanamiento en sedes de la institución de seguridad, las cuales tienen como objetivo recabar indicios que permitan continuar con las averiguaciones para establecer si ha existido el hurto y posterior comercialización de los suministros balísticos.
"Las diligencias buscan recabar indicios que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y permitan determinar las circunstancias en las que las municiones habrían sido sustraídas y posteriormente puestas a la venta", detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.
Inspectoría de PNC comenzó averiguaciones
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, al operativo que está en desarrollo y explicó que surgió en respuesta de una investigación que comenzó la Inspectoría de la PNC.
"Este es un operativo que se realizó en conjunto con el Ministerio Público. Aquí hay una investigación que comenzó la Inspectoría de la Policía Nacional Civil y ahora se está teniendo el acompañamiento de la Fiscalía, porque hemos detectado una sustracción de munición en la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS)", dijo.
Agregó que, como resultado de los allanamientos realizados hoy en esa unidad, han sido capturados cuatro miembros de la PNC, incluido un oficial, y tres civiles que fueron localizados en un sector del departamento de Jutiapa.
El funcionario reiteró que desde el inicio de su gestión su postura ha sido la de apoyar al personal que cumpla con sus funciones para proteger a los ciudadanos, principalmente evitando hechos delictivos o, por ejemplo, abatiendo a un delincuente. Aseguró que esos policías contarán con el respaldo, apoyo y asesoría para comprobar que actúan en legítima defensa y el ejercicio de su deber.
Por el contrario, dijo, todo agente de policía inmerso en actividades relacionadas con corrupción deberá responder por cuenta propia ante la justicia. "Está completamente solo y a merced de la investigación. Yo no voy a salir a dar la cara ni a defender a nadie", concluyó.