 Villeda denuncia liberación de 15 delincuentes en Tribunales
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Villeda revela que 15 de 29 presuntos motoladrones capturados por la PNC fueron liberados por los tribunales

El jefe de la cartera del Interior aseguró que, de los 29 presuntos motoladrones capturados por la PNC, los tribunales han dejado en libertad a 15.

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa el lunes 13 de julio de 2026 en el Palacio Nacional de la Cultura., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa el lunes 13 de julio de 2026 en el Palacio Nacional de la Cultura. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que recientemente la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un total de 29 delincuentes que operaban a bordo de motocicletas, a los que llamó "motoladrones"; sin embargo, lamentó que 15 de ellos hayan recuperado su libertad en los Tribunales, algunos con el pago de una caución económica de Q1 mil.

Asimismo, el jefe del Interior señaló que, de los 29 hombres mencionados, dos fueron abatidos por la PNC y otros dos resultaron heridos en distintos hechos.

Villeda defendió el trabajo de la PNC afirmando que la institución está haciendo su trabajo con la captura de delincuentes. No obstante, resaltó que esa solo es una parte de "un sistema que no debería admitir fallas".

De estos 29 ladrones que hemos capturado, ya 15 andan en libertad, en los Tribunales les han dado libertad", señaló el funcionario.

"Si el sistema no funciona a cabalidad el trabajo de la policía es frustrante y realmente queda en nada", lamentó Villeda.

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Además, la entidad de tránsito reportó actividades religiosas a partir de las 12:30 horas en el casco urbano de Villa Nueva.

Delincuentes habrían pagado por su libertad

Villeda ejemplifico el trabajo de la PNC señalando que "un motoladrón que fue prensado contra un tráiler hace unos días era una persona que ya habíamos capturado hace un mes y ya estaba en libertad otra vez, y andaba asaltando",

Agregó que hace varios días fueron detenidas dos personas, presuntos delincuentes, que andaban asaltando en la colonia Quinta Samayoa y posteriormente ya habían salido libres, con una medida sustitutiva de Q1 mil quetzales.

Llamado a jueces

Quiero hacer un llamado a mis colegas jueces para que tomen consciencia de la situación y cumplan con su trabajo, cumplan con su obligación", instó el funcionario.

Esta no es una situación que dependa solamente de la policía, este es un sistema completo que depende de la investigación que haga el Ministerio Público, que depende de la actuación de los Tribunales", resaltó Villeda.

El funcionario insistió indicando que este es un sistema completo que no debería admitir fallas.

Si nosotros seguimos capturando, pero los Tribunales siguen liberando, el trabajo de la policía prácticamente queda en nada", aseguró.  

Finalmente, explicó que el problema es que "la población obviamente responsabiliza a la policía, pero como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros estamos haciendo el trabajo, agentes nuestros están haciendo el trabajo y los han abatido".

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Marco Antonio Villeda, ministro de gobernación, junto al presidente Bernardo Arévalo - Omar Solís

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