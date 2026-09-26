PMT de Villa Nueva apoya desfile en el bulevar Reformadores

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) reportó que una presentación de bandas se celebra este sábado, 26 de septiembre de 2026, en el bulevar Reformadores, por lo que dan apoyo a los conductores y a los participantes en el evento.
Dalia Santos, vocera de la citada entidad reguladora del tránsito, explicó que el recorrido obliga a habilitar un carril por cada sentido en la citada vía del municipio. En imágenes, se pudo observar que el evento convoca a un buen número de personas, entre menores de edad que participan en la actividad y familiares que los acompañan.
Asimismo, la PMT de Villa Nueva alertó porque en horas del mediodía se esperan varias actividades católicas en las calles del casco urbano del municipio. Entre los eventos religiosos que esperan las autoridades está el recorrido de un rezado a partir de las 12:30 horas.
Según un mapa compartido por Santos, el recorrido del rezado empezará sobre la 13 avenida "B", entre la 7a. y 8a. calles de la zona 1 del municipio. Posteriormente recorrerán varios sectores del casco urbano, pero los agentes del orden vial de Villa Nueva permanecerán en apresto de los participantes y de las personas ajenas al recorrido.
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PMT trabajará hasta horas de la madrugada
Santos agregó que el rezado mayor de San Miguel Arcángel hará un recorrido que podría finalizar el próximo domingo en horas de la madrugada o de la mañana. La comunicadora indicó que estas actividades implicarán varias acciones que incluyen la habilitación de carriles reversibles y acompañamiento, entre otros, según se vaya necesitando en las distintas arterias de Villa Nueva.
El mapa de los organizadores del rezado señala que el recorrido utilizará vías importantes como la 8a. calle, 14 avenida, 13 avenida, 12 avenida, 5ª. calle, 8ª. avenida y 7ª. calle, entre otros.