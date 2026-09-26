Real Madrid confirma que Mbappé sufre una lesión de rodilla

Kylian Mbappé encendió las alarmas en la concentración de la selección de Francia luego de sufrir una molestia en la rodilla izquierda durante el triunfo ante Turquía. El delantero del Real Madrid marcó el 0-1 y, prácticamente de inmediato, sintió el problema físico. Aunque intentó continuar sobre el terreno de juego, finalmente tuvo que ser sustituido y horas después abandonó la concentración francesa.
Tras realizarle las pruebas médicas correspondientes, el Real Madrid informó que Mbappé presenta una "hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda". El club español señaló que el atacante queda "pendiente de evolución", por lo que todavía no existe un plazo oficial para determinar cuánto tiempo permanecerá alejado de los terrenos de juego.
¿Cuándo podría volver Kylian Mbappé?
La duración de la recuperación dependerá de la gravedad exacta de la lesión. De acuerdo con estimaciones citadas por medios especializados, una afectación leve podría requerir entre dos y tres semanas, mientras que una lesión moderada podría extenderse de cuatro a seis semanas. En casos más importantes, el periodo de baja podría alcanzar entre seis y ocho semanas, e incluso prolongarse hasta tres meses si existiera una rotura significativa.
La lesión de Mbappé supone así una nueva preocupación para el Real Madrid durante esta fecha FIFA. El conjunto blanco también recibió recientemente la noticia de la lesión del ligamento colateral de Ibrahima Konaté, quien igualmente tuvo que abandonar la concentración de Francia. Ahora, el cuerpo médico madridista seguirá de cerca la evolución de Mbappé para determinar su recuperación y posible regreso a la actividad.