La concentración es la base en estos partidos, dice Santis

La Selección de Guatemala dejó escapar un resultado que parecía tener encaminado ante Jamaica y terminó perdiendo 3-2 este viernes en el Estadio Nacional de Kingston, en la primera jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf. El conjunto guatemalteco llegó a tener ventaja en dos ocasiones gracias a un doblete de Óscar Santis, pero un gol de Renaldo Cephas en el minuto 94 sentenció el encuentro y dejó a la Azul y Blanco sin recompensa.
Santis fue el gran protagonista de Guatemala al marcar en los minutos 2 y 67, aunque sus dos anotaciones quedaron sin efecto debido a la reacción del conjunto local. Kasey Palmer igualó el marcador al minuto 37 y R. Burrell aprovechó un despiste al comienzo de la segunda parte para poner el 2-1 en el minuto 53. Cuando todo apuntaba a un empate, Cephas apareció en el tiempo añadido para darle la victoria a Jamaica.
Santis lamentó la derrota
Tras el encuentro, Santis lamentó la forma en que Guatemala terminó perdiendo un partido que había logrado controlar por varios momentos y señaló la falta de concentración como uno de los aspectos que deben corregir. "Es complicado, un resultado que ya lo teníamos y al último minuto nos pasó factura. Hay que estar más concentrados y nada, creo que queda un gran aprendizaje en este juego donde en realidad teníamos que haber estar más enfocados", expresó el atacante guatemalteco.
El futbolista también destacó que el equipo debe aprender de lo ocurrido y enfocarse en los próximos compromisos. "Esto es fútbol y nada, toca estar concentrado para sacar el resultado. Toca estar concentrados, la concentración es la base en estos partidos y bueno, esto sigue, hay que aprender de esto y seguir adelante".
Guatemala tendrá ahora la oportunidad de reaccionar este lunes 28 de septiembre, cuando reciba a El Salvador a las 20:00 horas en el Estadio El Trébol, por la segunda jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf.