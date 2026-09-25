Resultado Jamaica vs. Guatemala por Nations League 2026

Después de 311 días de su último partido oficial, la Selección Nacional de Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, saltó de nuevo a escena y en esta oportunidad en duelo ante Jamaica correspondiente a la fecha uno de la Nations League 2026-2027, Liga A, grupo B.
La última vez que la "Bicolor" había jugador de forma oficial fue el 18 de noviembre cuando derrotó a Surinam 3-1, pero que no le alcanzó para llegar a la cita mundialista 2026. Después de 10 meses y 7 días había mucha ansiedad y nerviosismo para saber qué cara presentaba el seleccionado guatemalteco.
Y la primera y gran novedad de este duelo, fue la alineación desde el inicio de Kenderson Navarro, quien le ganó la titularidad al legionario Nicholas Hagen, del Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS).
Tena jugó con: Kenderson Navarro; Aarón Herrera, Nicolás Samayoa, Kevin Ruiz, José Morales; Óscar Castellanos, Jonathan Franco, Jorge Aparicio, Óscar Santis; Olger Escobar y Darwin Lom. Por su parte, Jamaica, que dirige Rudolph Speid, lo hizo con: Andre Blake; Tayvon Gray, Joel Latibeaudiere, Damion Lowe, Richard King; Isaac Hayden, Kasey Palmer, Karoy Anderson, Leon Bailey; Renaldo Cephas y Bailey Cadamarteri.
Nations League: Jamaica 3-2 Guatemala
No pasaban ni 15 segundos y Guatemala ya se hacía de una amarilla por falta de Darwin Lom, quien no daba crédito a dicha amonestación en tan corto tiempo.
Tras esa acción, vino el gol de Óscar Santis al 2 tras un buen contragolpe que terminó con un remate bien colocado a la portería defendida por Andre Blake.
Santis era muy participativo y tuvo una gran oportunidad para anotar al 6, pero decidió ser colaborador y asistió en última instancia a Rubio Rubín, quien desaprovechó la jugada y Guatemala se perdía el segundo gol.
Se jugaba el minuto 10, y Kenderson Navarro daba facilidades ante un remate tibio de Rumarn Burrell y Guatemala se salvaba milagrosamente del empate en el partido.
Óscar Santis asistió a Rudy Muñoz al 17 y éste frente al arco desaprovechó una inmejorable oportunidad de gol. Guatemala perdonaba y eso le costaría caro.
José Morales fue víctima de Tyreece Campbell al 29 tras un codazo en el rostro, y el árbitro costarricense Keylor Herrera no lo expulsó.
Kasey Palmer aprovechó un error de Jorge Aparicio al 37 y de esta forma los jamaicanos lograron empatar un partido, el cual lo tenía dominado el equipo de Luis Fernnado Tena.
Jamaica triunfa en Kingston
Para la segunda parte, Jamaica daba la sorpresa, por lo mostrado en el partido, y lograba ponerse adelante en el marcador 2-1 gracias al gol de Rumarn Burrell.
Pero cuando el duelo estaba cuesta arriba, apareció el mejor jugador de los chapines, Óscar Santis, que al 67 colocaba el empate 2-2. Fue la noche de Santis, hizo un partidazo. Hizo goles, puso pelotas para gol, pero sus compañeros se devoraron las oportunidades de anotación.
El cierre del partido fue dramático porque con el 2-2, cualquier mínimo error resultaría fatal para ambos seleccionados.
Al minuto 90, Olger Escobar se encontró un esférico dentro del área grande y en su remate, el esférico se estrelló en la base del palo izquierdo del portero Andre Blake.
Cuando el juego estaba en el 90+4 apareció Renaldo Cephas para sentenciar el triunfo a favor de los locales 3-2.
Dolorosa derrota para la Selección Nacional, que queda a la espera de conocer los resultados de los partidos que se juegan esta misma noche: Honduras vs. Surinam y El Salvador vs. Martinica.