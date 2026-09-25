 Presidente de la FIFA presente en el Jamaica vs. Guatemala
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Presidente de la FIFA presente en el Jamaica vs. Guatemala

Gianni Infantino tuvo un encuentro especial con el presidente de la Federación de Futbol de Jamaica y el técnico de los “Reggae Boyz”.

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Presidente de la FIFA, Gianni Infantino
Presidente de la FIFA, Gianni Infantino / FOTO: @jff_football
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El juego entre las selecciones de Jamaica y Guatemala por la fecha inaugural de la Nations League 2026-2027 tuvo la presencia de un invitado especial: Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Previo al juego entre los jamaicanos y guatemaltecos en el estadio Nacional de Jamaica, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, apareció dentro del escenario deportivo acompañado por los principales dirigentes deportivos de la isla. Fue una visita que engalanó el duelo entre centroamericanos e isleños.

"El liderazgo del futbol, ​​presente. El entrenador Speid junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la Federación de Futbol de Jamaica, Michael Ricketts, en el estadio Nacional", fue el posteo subido por la misma Federación a sus redes sociales.

La Federación añadió: "Un momento especial en el que el futbol jamaicano recibe a los líderes del deporte mundial en «The Office». Desde Jamaica, para Jamaica".

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