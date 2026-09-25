¡Oficial! Así juega la Selección Nacional ante Jamaica

La Selección Nacional de Guatemala vuelve a tener actividad oficial en la Concacaf, luego de su último partido eliminatorio mundialista ante Surinam (3-1, el 18 de noviembre de 2025), donde la "Bicolor" no pudo alcanzar los objetivos de clasificar al repechaje mundialista o a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
El cuerpo técnico sigue siendo el mismo, el encabezado por el mexicano Luis Fernando Tena, que luego del fracaso recibió el respaldo de Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), aunque sus condiciones laborales cambiaron, y ahora está bajo presión de los resultados.
Luis Fernando Tena convocó para este partido a un total de 23 jugadores, de los cuales, solo estuvo la baja de Arquímides Ordoñez que, según el técnico mexicano, estaba lesionado, aunque después se enteró que el mismo futbolista había declinado la participación en la "Bicolor".
Con novedades en la convocatoria de César Calderón, citado por primera vez, y el retorno de Jorge Aparicio, Luis Fernando Tena dio a conocer este día la primera alineación de este nuevo proceso de Selección Nacional, que tiene como primer punto la participación en la Nations League, donde buscará clasificar de forma directa a la Copa Oro 2027 y espera cerrarse más adelante con la clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA 2030.
Las alineaciones confirmadas
La mayor novedad para el elenco guatemalteco fue la alineación de Kenderson Navarro, el portero de Municipal, que por fin, le gana una titularidad al experimentado Nicholas Hagen, quien no había tenido actividad dentro de su club, el Columbus Crew, pero que previo a su llegada a la "Azul y Blanco" fue titular en la semifinal de la US Cup de Estados Unidos y logró el boleto a la final.
- Jamaica: Andre Blake, Joel Latibeaudiere, Damion Lowe, Richard King, Isaac Hayden, Karoy Anderson, Kasey Palmer, Ronaldo Webster, Tyreece Campbell, Rumarn Burrell y Javon East
- Guatemala: Kenderson Navarro; Aarón Herrera, Nicolás Samayoa, Allen Yanes, José Morales; Jorge Aparicio, José Rosales, Rudy Muñoz, Óscar Santis; Rubio Rubín y Darwin Lom.