 ¡Oficial! Así juega la Selección Nacional ante Jamaica
Deportes

¡Oficial! Así juega la Selección Nacional de Guatemala ante Jamaica

Conoce a los once chapines que buscarán sacar un histórico resultado en Kingston, la capital de Jamaica.

Compartir:
Selección de Guatemala durante etapa de entrenamiento
Selección de Guatemala durante etapa de entrenamiento / FOTO: FFG
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Selección Nacional de Guatemala vuelve a tener actividad oficial en la Concacaf, luego de su último partido eliminatorio mundialista ante Surinam (3-1, el 18 de noviembre de 2025), donde la "Bicolor" no pudo alcanzar los objetivos de clasificar al repechaje mundialista o a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El cuerpo técnico sigue siendo el mismo, el encabezado por el mexicano Luis Fernando Tena, que luego del fracaso recibió el respaldo de Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), aunque sus condiciones laborales cambiaron, y ahora está bajo presión de los resultados.

Luis Fernando Tena convocó para este partido a un total de 23 jugadores, de los cuales, solo estuvo la baja de Arquímides Ordoñez que, según el técnico mexicano, estaba lesionado, aunque después se enteró que el mismo futbolista había declinado la participación en la "Bicolor".

Con novedades en la convocatoria de César Calderón, citado por primera vez, y el retorno de Jorge Aparicio, Luis Fernando Tena dio a conocer este día la primera alineación de este nuevo proceso de Selección Nacional, que tiene como primer punto la participación en la Nations League, donde buscará clasificar de forma directa a la Copa Oro 2027 y espera cerrarse más adelante con la clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA 2030.  

Las alineaciones confirmadas

La mayor novedad para el elenco guatemalteco fue la alineación de Kenderson Navarro, el portero de Municipal, que por fin, le gana una titularidad al experimentado Nicholas Hagen, quien no había tenido actividad dentro de su club, el Columbus Crew, pero que previo a su llegada a la "Azul y Blanco" fue titular en la semifinal de la US Cup de Estados Unidos y logró el boleto a la final. 

  • Jamaica: Andre Blake, Joel Latibeaudiere, Damion Lowe, Richard King, Isaac Hayden, Karoy Anderson, Kasey Palmer, Ronaldo Webster, Tyreece Campbell, Rumarn Burrell y Javon East 
  • Guatemala: Kenderson Navarro; Aarón Herrera, Nicolás Samayoa, Allen Yanes, José Morales; Jorge Aparicio, José Rosales, Rudy Muñoz, Óscar Santis; Rubio Rubín y Darwin Lom.
Foto embed
Alineaciones del Jamaica vs. Guatemala - EU Digital

En Portada

¡Oficial! Así juega la Selección Nacional de Guatemala ante Jamaica t
Deportes

¡Oficial! Así juega la Selección Nacional de Guatemala ante Jamaica

04:56 PM, Sep 25
MP designa fiscal especial para investigar caso que vincula a Porrast
Nacionales

MP designa fiscal especial para investigar caso que vincula a Porras

04:22 PM, Sep 25
Caravana de unos 300 migrantes centroamericanos ingresa a México desde Guatemalat
Nacionales

Caravana de unos 300 migrantes centroamericanos ingresa a México desde Guatemala

04:00 PM, Sep 25
EE. UU. felicita a Honduras por declarar organizaciones terroristas a pandillast
Internacionales

EE. UU. felicita a Honduras por declarar organizaciones terroristas a pandillas

04:30 PM, Sep 25
Debut de Zidane, triunfo de Francia y lesión de Mbappét
Deportes

Debut de Zidane, triunfo de Francia y lesión de Mbappé

04:28 PM, Sep 25

Temas

GuatemalaFútbolPNC#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalReal MadridEE.UU.Comunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar