 Debut de Zidane, triunfo de Francia y lesión de Mbappé
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Debut de Zidane, triunfo de Francia y lesión de Mbappé

Zinedine Zidane respecto a Kylian Mbappé: “No está bien, regresará a Madrid”.

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Kylian Mbappé salió lesionado en el duelo Turquía vs. Francia
Kylian Mbappé salió lesionado en el duelo Turquía vs. Francia / FOTO: EFE
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El inicio de una nueva era de Francia, con Zinedine Zidane en el banquillo como nuevo seleccionador, comenzó con una victoria, laboriosa, trabajada, ante Turquía (0-1) y con una preocupante lesión de su goleador y capitán, Kylian Mbappé.

El astro del Real Madrid, que volvió por decisión del nuevo técnico a la banda izquierda, con una limitada participación y sin grandes ocasiones, fue, sin embargo, decisivo por su condición de goleador. Pero dejó síntomas preocupantes para su selección y para el equipo madrileño.

Mbappé, que rompió el equilibrio al inicio de la segunda parte cuando recibió un pase de Michael Olisé y, con la derecha, batió a Ugurcan Cakir desde la frontal, salió de la jugada dañado. Cojeó enseguida y torció el gesto. Se tocó la rodilla izquierda. Se lastimó solo. No hubo rival alguno ni una acción forzada. Fue tras disparar.

Fue atendido y volvió al terreno de juego, pero al poco tiempo se tiró al suelo para ser sustituido. Las manos en la cara y la pinta, fea. Se marchó poco antes de la hora de partido y dejó su sitio a Desire Doue.

Hasta ese momento el choque había sido áspero. Con dificultades para Francia. Gobernado más por Turquía, con Arda Guler al mando del combinado otomano. Todo pasó por sus botas. Fue suya la dirección y el origen de cada jugada de peligro del cuadro local.

Zidane: "Mbappé no está bien, regresará a Madrid"

Zinedine Zidane reconoció que la lesión de Kylian Mbappe "no pinta bien" y aventuró que el delantero volverá a Madrid.

"No, no va bien. Mbappe no está bien", dijo al final del partido ante Turquía en la gran preocupación de la selección bleu y que empañó la primera victoria de Francia con Zidane en el banquillo.

"Hubo hipertensión en la rodilla a causa del disparo", añadió Zidane. "Creo que regresará a Madrid." "No correremos ningún riesgo", dijo Zidane.

La lesión de Mbappe es la gran preocupación de Francia. El autor del primer gol de la era Zidane se lesionó solo, en el minuto 59, tras marcar el único tanto del partido. Se tocó la rodilla izquierda con gestos de dolor. Después, intentó volver al campo tras ser atendido, pero momentos después se tiró al suelo, se tapó la cara e hizo gestos de que se había roto.

Zidane: "He sentido una gran emoción"

Zinedine Zidane se mostró feliz por su debut como seleccionador de Francia que estuvo acompañado de una victoria ante Turquía, en la primera jornada de la Liga de Naciones, con un gol de Kylian Mbappe, que terminó lesionado y abandonará la concentración del combinado galo.

"El hecho de volver y como seleccionador... Es algo tan especial. Disfruté del momento. Quiero felicitar a los jugadores", apuntó el nuevo técnico de Francia que inicia una nueva era.

"He sentido tanta emoción.... Es un primer partido con triunfo", dijo en rueda de prensa Zidane que volvía a los banquillos después de cinco años. "Jugamos el partido que necesitábamos. No dejamos que nuestro oponente jugara", declaró.

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Zinedine Zidane, técnico de Francia - EFE

*Información EFE.

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