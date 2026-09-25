 EE. UU. felicita a Honduras por declarar organizaciones terroristas a pandillas
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EE. UU. felicita a Honduras por declarar organizaciones terroristas a pandillas

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de Honduras declaró como grupos terroristas a la MS-13, Barrio 18 y Cártel del Diablo.

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El Departamento de Estado de EE. UU. felicitó este viernes a las autoridades de Honduras por declarar recientemente como organizaciones terroristas a las bandas Mara Salvatrucha, Barrio 18 y Cártel del Diablo, al subrayar que esta decisión fortalecerá la capacidad del país centroamericano para combatir la criminalidad.

"Felicitamos a las autoridades de Honduras por designar a la Mara Salvatrucha (MS-13), a la pandilla Barrio 18 y al Cártel del Diablo como organizaciones terroristas extranjeras. Estos grupos criminales representan una amenaza directa para la paz, la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio", escribió hoy en X el subsecretario de Estado para las Américas, Juan Pablo Segura.

"Esta histórica designación fortalecerá la capacidad de respuesta de Honduras frente al narcotráfico, ayudará a combatir la financiación de actividades delictivas e impulsará significativamente los esfuerzos conjuntos para proteger nuestras fronteras", añade el mensaje.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de Honduras adoptó la decisión de declarar como grupos terroristas a tres organizaciones que en un primer momento no fueron nombradas, aparentemente por motivos operativos. Los tres grupos fueron posteriormente identificados: MS-13, Pandilla 18 y Cártel del Diablo por el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.

Velásquez afirmó también que al menos otras 25 agrupaciones criminales están siendo evaluadas y que podrían ser declaradas también como organizaciones terroristas.

Aplicar mano dura al narcotráfico y al crimen organizado en las Américas es una de las prioridades que se ha marcado el Gobierno estadounidense tras el regreso al poder de Donald Trump en enero de 2025.

El Gobierno de Nasry Asfura, al que Trump apoyó públicamente en las últimas presidenciales hondureñas, se ha sumado al mecanismo del Escudo de las Américas encabezado por EE. UU. y diseñado para combatir el crimen organizado de manera conjunta con países latinoamericanos.

*Con información de EFE

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