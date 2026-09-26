PNC reporta la captura del extraditable número 34 del año

Las fuerzas de seguridad reportaron que, en un operativo antinarcótico realizado en la Ruta Nacional 10, se ejecutó la captura del extraditable número 34 del año. En el reporte de este sábado, 26 de septiembre de 2026, describieron que la aprehensión se ejecutó en el ingreso a San Miguel Dueñas, departamento de Sacatepéquez.
Los uniformados añadieron que las acciones para atrapar al extraditable estuvieron a cargo de policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil.
Las autoridades precisaron que el extraditable capturado fue identificado como Urias López Galeano, alias "Carlos" y/o "Indio", de 58 años. Agregaron que el capturado es de nacionalidad colombiana, y las autoridades de Estados Unidos lo requieren para enfrentar la justicia de ese lugar.
"La aprehensión se efectuó debido a una orden de captura relacionada con tres cargos por delitos vinculados con el tráfico de cocaína", precisó la PNC.
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Decomisan vehículo del extraditable 34
Los policías a cargo del operativo indicaron que, como parte de las acciones decomisaron un vehículo tipo camioneta, con placas P-706KJG y un celular.
"Este año la PNC ha capturado a 34 personas con orden de extradición, 22 por narcotráfico y 12 por otros delitos", concluyó el reporte de la detención del extraditable.
Según las imágenes compartidas por la PNC, el detenido vestía una camisa de cuadros negros y rojos al momento de ser detenido. Además, portaba un pantalón de color café y una playera blanca bajo la camisa.
La PNC presentó al extraditable después de ser detenido, en una fotografía en la que aparece en medio de dos agentes policiales equipados con cascos, pasamontañas y armas de fuego. Los agentes a cargo del operativo se identifican con la etiqueta de "antinarcóticos" en su uniforme.
El detenido fue trasladado al juzgado correspondiente para las acciones pertinentes.