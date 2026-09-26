Asaltante atropellado tras robar a repartidor: impactante video

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre es atropellado por un automóvil blanco luego de ser perseguido por varios repartidores de aplicaciones, quienes presuntamente lo buscaban tras un asalto ocurrido minutos antes.
El hecho ocurrió el viernes 25 de septiembre en Mendoza, Argentina. Según información atribuida a las autoridades, el joven, aparentemente menor de edad, habría asaltado a un repartidor por aplicación.
Tras lo ocurrido, varios colegas de la víctima se organizaron para localizarlo y auxiliar a su compañero. De acuerdo con medios locales, el presunto asaltante intentó escapar a bordo de un bus de pasajeros, pero fue seguido por varios repartidores que se movilizaban en motocicletas.
El atropello
La persecución continuó hasta que los repartidores lograron interceptarlo y hacerlo descender del vehículo. Posteriormente, el joven intentó continuar con la huida a pie.
En las imágenes que se han difundido en redes sociales se observa al presunto asaltante mientras es perseguido por varios repartidores. Al verse acorralado, se dirige hacia una carretera de dos vías y logra atravesar el primer tramo.
Sin embargo, cuando intentaba completar el cruce de la segunda vía, fue arrollado por un automóvil de color blanco. El impacto quedó registrado en el video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.
Las circunstancias exactas del atropello y el estado de salud del joven no fueron precisados en la información proporcionada. El caso generó reacciones en redes sociales debido a la persecución protagonizada por los repartidores y al momento en que el supuesto asaltante fue embestido por el vehículo.