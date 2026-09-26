 City responde a los reportes sobre las 115 acusaciones
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Manchester City responde a los reportes sobre las 115 acusaciones

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, afirmó que el club seguirá defendiendo su inocencia y pidió no adelantarse a las conclusiones del proceso.

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Escudo del Manchester City - Pixabay
Escudo del Manchester City / FOTO: Pixabay
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El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, emitió este sábado un pronunciamiento oficial en medio de la controversia generada por el proceso que enfrenta el club ante la Premier League por presuntas irregularidades financieras. El dirigente aseguró que la institución mantiene firme su postura y su confianza en demostrar su inocencia, pese a los recientes reportes sobre el avance del caso.

"Esto es lo que tengo que deciros: al proceso con la Premier League aún le queda mucho y nuestra confianza e intención en demostrar la inocencia del club es tan fuerte como al principio", afirmó Al Mubarak en su mensaje dirigido a los seguidores del conjunto inglés. El presidente también explicó que existen detalles que no puede revelar debido a las restricciones legales que rodean el procedimiento.

El Manchester City queda a la espera de la resolución oficial

"Hay muchas cosas que me gustaría compartir con vosotros para que entendáis por qué siento tanta confianza, pero la confidencialidad del proceso legal y nuestra determinación en respetarlo significa que no puedo por el momento. Incluso esta carta ha tenido que pasar por muchos chequeos legales", agregó el dirigente, quien también hizo referencia a las conclusiones que algunas personas han sacado a partir de las informaciones difundidas.

"Mientras que mucha gente ha saltado muy rápido a sacar sus propias conclusiones, nada ha cambiado. Nos enfrentamos a estos retos juntos y salimos de ellos. Hay mucha gente que quiere perjudicar al club y no les daremos esa oportunidad", manifestó Al Mubarak.

El pronunciamiento se produjo después de que The Athletic informara que el Manchester City habría sido declarado responsable en 114 de las 115 acusaciones financieras presentadas por la Premier League en febrero de 2023. El caso todavía contempla una etapa para determinar la posible sanción, que podría incluir una multa económica, pérdida de puntos, descenso o expulsión de la competición, mientras el club tendría la posibilidad de recurrir la decisión.

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Instalaciones del Manchester City - EFE

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