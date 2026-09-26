 Selecciones centroamericanas tocan fondo en Concacaf
Deportes

Selecciones centroamericanas tocan fondo en Concacaf

Con excepción de El Salvador, todas las selecciones centroamericanas que tuvieron actividad en esta fecha de la Liga de Naciones, sufrieron derrotas.

Compartir:
Partido entre Jamaica y Guatemala por la Liga de Naciones de Concacaf - Concacaf
Partido entre Jamaica y Guatemala por la Liga de Naciones de Concacaf / FOTO: Concacaf
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El crecimiento de las selecciones del Caribe en los últimos años ya no pasa desapercibido. Una de las claves de este proceso ha sido la incorporación de futbolistas con ascendencia caribeña que nacieron o desarrollaron buena parte de sus carreras en otros países. Haití, con jugadores vinculados al fútbol francés, y Curazao, con futbolistas de origen neerlandés, son algunos de los ejemplos de equipos que han aprovechado esta posibilidad para elevar el nivel de sus planteles.

La primera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27 dejó una muestra clara de esta evolución y encendió las alarmas en Centroamérica. Con excepción de El Salvador, todas las selecciones centroamericanas que tuvieron actividad en esta fecha sufrieron derrotas. Costa Rica protagonizó una de las mayores sorpresas al perder 4-3 contra Curazao después de haber tomado una ventaja de 3-0 como local, mientras que Guatemala cayó 3-2 frente a Jamaica con un gol en los últimos minutos.

Alarmas en las selecciones centroamericanas

Los resultados tampoco fueron favorables para Nicaragua y Honduras. La selección nicaragüense perdió 3-2 ante República Dominicana, mientras que Honduras cayó 3-2 en casa contra Surinam, selección que geográficamente pertenece a Sudamérica, pero compite dentro de la Concacaf. El único triunfo centroamericano llegó de la mano de El Salvador, que derrotó 3-1 a Martinica, territorio de ultramar francés. Panamá, por su parte, no participa en esta ronda al estar clasificado directamente a los cuartos de final, aunque en su compromiso amistoso empató 1-1 frente a India.

Los resultados de esta primera jornada reflejan una realidad que merece atención: la brecha que durante años existió entre Centroamérica y varias selecciones del Caribe se ha reducido considerablemente. Equipos como Curazao, Jamaica, República Dominicana y Surinam han demostrado que pueden competir de igual a igual e incluso imponerse ante rivales centroamericanos. El escenario plantea un nuevo desafío para la región, que deberá encontrar respuestas para evitar que esta tendencia se consolide y termine modificando el equilibrio de fuerzas dentro de la Concacaf.

Foto embed
Partido entre El Salvador y Martinica por la Liga de Naciones de Concacaf - La Selecta SLV

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar