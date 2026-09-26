Mbappé regresa a Madrid tras lesionarse con Francia

Kylian Mbappé regresó a Madrid este sábado después de abandonar la concentración de la selección francesa debido a una lesión sufrida durante el triunfo ante Turquía. El delantero del Real Madrid marcó el único gol del encuentro, pero tuvo que retirarse posteriormente tras presentar molestias en el tendón de la rodilla derecha.
La Federación Francesa de Fútbol informó que el seleccionador Zinedine Zidane no convocará a ningún futbolista para ocupar el lugar dejado por Mbappé. De esta manera, el técnico mantendrá el resto de la convocatoria para los próximos compromisos de la Liga de Naciones, que enfrentarán a Francia con Bélgica este lunes, Italia el viernes 2 de octubre y nuevamente Bélgica el día 5.
La lesión de Kylian Mbappé
Aunque Zidane explicó que se trata de un "pequeño problema", el cuerpo técnico francés decidió no asumir riesgos con el capitán de los 'bleus'. Los servicios médicos de la Federación ya habían mantenido comunicación con el equipo médico del Real Madrid durante la noche, antes de que el atacante emprendiera su regreso a la capital española.
Ahora, Mbappé será evaluado por los servicios médicos del conjunto blanco para determinar el alcance exacto de la lesión y establecer los próximos pasos de su recuperación. Su evolución será seguida de cerca por el Real Madrid, especialmente ante la posibilidad de que el problema en la rodilla pueda afectar su participación en los próximos compromisos del club.