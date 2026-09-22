 El club que casi cambia la historia de Kylian Mbappé
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El club que casi cambia la historia de Kylian Mbappé

En una reciente entrevista, Mbappé confesó que en 2017, cuando aún jugaba en el Mónaco, estuvo muy cerca de fichar por uno de los grandes clubes del futbol europeo.

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Mbappé durante el Mundial 2026 - EFE
Mbappé durante el Mundial 2026 / FOTO: Agencia EFE
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Kylian Mbappé reveló un episodio poco conocido de su carrera y confesó que estuvo muy cerca de fichar por el Liverpool cuando todavía era jugador del Mónaco. El delantero francés explicó que el conjunto inglés apareció como una de las principales opciones antes de su posterior llegada al Paris Saint-Germain, en una etapa en la que comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol europeo.

En una entrevista con The Athletic, Mbappé recordó que su madre tenía una especial admiración por Jürgen Klopp y deseaba que su hijo continuara su carrera en Anfield. "Pasó hace mucho tiempo, cuando estaba en el Mónaco. Tenía que tomar una decisión y estuve muy cerca del Liverpool. Mi madre era muy fan de Klopp y era su destino preferido. Quería que fuera allí", relató el atacante.

¿Por qué Mbappé no fichó con el Liverpool?

Sin embargo, el futbolista decidió permanecer en Francia y priorizar la posibilidad de jugar en su ciudad natal. "No escuché la oferta porque quería jugar en mi ciudad, en París. No quería dejar mi país hasta crecer más, pero, sí, mi madre siempre decía ‘Liverpool, jugarás en Anfield, será una locura para ti’", explicó. Mbappé también contó que su madre viajó a Liverpool para conocer de cerca el proyecto y quedó encantada con el ambiente que encontró en el estadio.

"Fue a Liverpool y se enamoró. Fue a varios partidos, para ver el ambiente, y porque quería imaginarse cómo sería para mí estar en ese estadio", recordó el francés. El propio Mbappé llegó a reunirse con Klopp durante aquella etapa, aunque las conversaciones no terminaron en un acuerdo. Finalmente, el delantero optó por fichar por el PSG, decisión que marcó el siguiente capítulo de una carrera que años después lo llevaría al Real Madrid.

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Kylian Mbappe. - EFE.

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