Friends cumple 32 años: datos clave de una serie icónica

El 22 de septiembre de 1994, NBC transmitió por primera vez una comedia sobre seis amigos que intentaban encontrar su camino en Nueva York. Nadie imaginaba entonces que aquellas historias terminarían convirtiéndose en un fenómeno de la televisión mundial.
Friends cumple este martes 32 años desde su estreno y, más de tres décadas después, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross continúan conquistando a nuevas generaciones.
La serie fue creada por David Crane y Marta Kauffman y estuvo protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.
Friends permaneció al aire durante una década: comenzó el 22 de septiembre de 1994 y se despidió el 6 de mayo de 2004. En total fueron 10 temporadas y 236 episodios.
Pero detrás del sofá naranja de Central Perk, los romances y las inolvidables ocurrencias del grupo existen historias que muchos espectadores quizá desconocen.
Friends no siempre se llamó Friends
Antes de convertirse en una de las palabras más reconocibles de la televisión, el proyecto pasó por diferentes nombres.
Durante su desarrollo, uno de los títulos utilizados fue Six of One. El concepto creado por Kauffman y Crane giraba desde el principio alrededor de jóvenes atravesando juntos la transición hacia la vida adulta.
Finalmente, la producción adoptó el sencillo Friends, nombre que terminó identificando a la serie en prácticamente todo el mundo.
Chandler y Phoebe no iban a tener tanta importancia
Resulta difícil imaginar Friends sin Chandler Bing o Phoebe Buffay, pero el proyecto no fue concebido inicialmente con los seis personajes teniendo exactamente el mismo peso.
Durante su desarrollo, la historia estaba más concentrada en cuatro de ellos. Sin embargo, la química que surgió entre el elenco hizo que Chandler y Phoebe adquirieran mayor protagonismo hasta consolidarse la dinámica de los seis amigos que terminó definiendo la serie.
Esa decisión resultó fundamental: una de las características que diferenciaron a Friends fue precisamente que no existía una única estrella principal.
Los seis actores negociaron juntos sus salarios
A medida que Friends se convirtió en un fenómeno, también aumentaron considerablemente los salarios de sus protagonistas.
Al inicio de la serie, los integrantes principales del elenco recibían alrededor de 22 mil dólares por episodio. Con el paso de las temporadas decidieron negociar sus contratos como grupo para mantener la igualdad entre los seis.
Para las temporadas finales, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer llegaron a cobrar un millón de dólares cada uno por episodio.
La negociación conjunta fue poco habitual en Hollywood y reforzó la idea de que Friends era una serie coral y no un programa construido alrededor de una sola figura.
Nueva York era protagonista, pero la serie se filmaba en California
Manhattan parecía formar parte inseparable de Friends. Sin embargo, la mayor parte de las escenas que los espectadores vieron durante una década no fueron grabadas en Nueva York.
La producción se realizó principalmente en los estudios de Warner Bros. en Burbank, California.
Las conocidas imágenes exteriores del edificio donde se ubicaban los apartamentos de Monica y Rachel y de Chandler y Joey sí corresponden a un edificio real de Nueva York, situado en la zona de Greenwich Village.
Gunther consiguió el trabajo por una habilidad inesperada
James Michael Tyler terminó convirtiendo a Gunther, el encargado de Central Perk eternamente enamorado de Rachel, en uno de los personajes secundarios más recordados.
Pero su llegada a Friends tuvo mucho de casualidad. Antes de obtener el papel, Tyler había trabajado en una cafetería y sabía utilizar una máquina profesional de espresso. Esa habilidad resultó útil cuando la producción necesitaba a alguien que pareciera desenvolverse naturalmente detrás del mostrador de Central Perk.
Lo que comenzó como una aparición pequeña terminó transformándose en un personaje recurrente durante la serie.
Tyler murió en octubre de 2021 a los 59 años, después de padecer cáncer de próstata.
El sofá naranja de Central Perk pudo ser muy diferente
Hoy sería difícil imaginar Central Perk sin su enorme sofá naranja, escenario de innumerables conversaciones entre los seis protagonistas.
Sin embargo, ese no habría sido el color originalmente planeado. De acuerdo con historias sobre la producción, el sofá previsto inicialmente era beige. Al no disponer de él, el equipo terminó utilizando el sofá naranja que encontraron en los estudios y que posteriormente se convirtió en uno de los objetos más reconocibles de Friends.
Jennifer Aniston estuvo cerca de abandonar la serie
Rachel Green terminó convirtiendo a Jennifer Aniston en una estrella mundial, pero durante los primeros meses existió la posibilidad de que su historia en Friends fuera mucho más corta.
Cuando comenzó la producción, Aniston todavía estaba vinculada a Muddling Through, una comedia de CBS. Si aquel programa hubiera continuado, sus compromisos contractuales podían haber complicado su permanencia en Friends.
Muddling Through fue cancelada y Aniston pudo continuar interpretando a Rachel. El personaje no solamente impulsó su carrera: incluso su corte de cabello se transformó en un fenómeno de moda conocido mundialmente como "The Rachel".
"I'll Be There for You", una canción inseparable de Friends
Las primeras notas de "I'll Be There for You", interpretada por The Rembrandts, se volvieron suficientes para reconocer inmediatamente a Friends.
La canción acompañó la secuencia de apertura protagonizada por los seis actores alrededor de una fuente y terminó estrechamente ligada a la identidad de la serie.
Con el paso de los años, tanto la canción como las imágenes de los protagonistas bailando frente a la fuente se convirtieron en símbolos de la televisión de los años 90.
Más de 52 millones vieron el último capítulo
Después de 10 temporadas llegó el momento de despedirse. El episodio final de Friends se transmitió en Estados Unidos el 6 de mayo de 2004 y reunió a aproximadamente 52.5 millones de espectadores, una cifra difícil de imaginar en la televisión actual.
La despedida cerró algunas de las historias que habían acompañado a los seguidores durante una década, incluida la relación entre Ross y Rachel.
La última escena mostró a los seis amigos dejando las llaves del apartamento de Monica antes de salir juntos para tomar un café.
Friends después de Matthew Perry
El paso de los años también ha cambiado la manera en que los seguidores observan la serie.
Matthew Perry, quien interpretó al sarcástico y querido Chandler Bing durante las 10 temporadas, murió el 28 de octubre de 2023 a los 54 años.
Su muerte provocó numerosas muestras de cariño alrededor del mundo y dio una dimensión particularmente emotiva a los reencuentros, escenas y frases protagonizadas por Chandler.
Perry había hablado públicamente durante años sobre sus problemas con las adicciones y posteriormente convirtió su experiencia en una forma de ayudar a otras personas.