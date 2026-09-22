 Real Madrid lanza un duro comunicado contra Javier Tebas
Deportes

Real Madrid lanza un duro comunicado contra Javier Tebas

El Real Madrid cuestionó la actuación de Javier Tebas y reclamó mayor neutralidad al presidente de LaLiga, tras sus recientes declaraciones sobre el club y el arbitraje.

Compartir:
Javier Tebas, presidente de LaLiga - Archivo
Javier Tebas, presidente de LaLiga / FOTO: Archivo
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Real Madrid respondió públicamente a las recientes declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, en un nuevo capítulo de la tensión que mantienen ambas partes. El club blanco emitió un comunicado en el que cuestionó el comportamiento del dirigente y criticó que utilice sus intervenciones públicas para referirse de manera reiterada a la institución y a su estrategia deportiva.

En su pronunciamiento, el Real Madrid calificó de "intolerable" que Tebas utilice su posición institucional para "seguir descalificando y atacando al Real Madrid". El club también señaló que resulta preocupante que quien debe representar los intereses de todos los equipos de LaLiga mantenga una postura que, según su consideración, convierte al conjunto madridista en "objeto permanente de sus ataques públicos".

La disputa entre el Real Madrid y Javier Tebas

La entidad madridista también cuestionó las declaraciones de Tebas sobre su situación deportiva y consideró especialmente grave que el presidente de LaLiga se pronunciara a partir de un artículo publicado por un periodista en un medio digital. "Permitirse además valorar nuestra estrategia deportiva es un despropósito total e irresponsable", sostuvo el club en su comunicado.

Por su parte, Tebas había reaccionado en sus redes sociales a las informaciones relacionadas con el arbitraje y el Real Madrid. El presidente de LaLiga rechazó las acusaciones de una supuesta persecución arbitral y cuestionó el relato que, a su juicio, se ha construido alrededor del club. "Un error arbitral no demuestra una conspiración, ni repetirla durante años la convierte en verdad", escribió el dirigente, quien también defendió la igualdad entre los equipos de la competición.

El Real Madrid cerró su comunicado reclamando un cambio en la conducción de LaLiga y defendiendo la necesidad de que exista neutralidad en la gestión de la competición. "La competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad", afirmó el club, dejando nuevamente expuestas las diferencias que mantiene con Javier Tebas.

En Portada

Ministerio Público confirma destitución de la fiscal Leonor Morales t
Nacionales

Ministerio Público confirma destitución de la fiscal Leonor Morales

10:56 AM, Sep 22
Postuladora oficializa nómina de candidatos para Contralor Generalt
Nacionales

Postuladora oficializa nómina de candidatos para Contralor General

10:35 AM, Sep 22
Real Madrid lanza un duro comunicado contra Javier Tebast
Deportes

Real Madrid lanza un duro comunicado contra Javier Tebas

09:01 AM, Sep 22
Caravana hondureña llega Guatemala; autoridades atienden a migrantest
Nacionales

Caravana hondureña llega Guatemala; autoridades atienden a migrantes

09:00 AM, Sep 22
Motorista sufre graves lesiones tras colisión con autobús en zona 1t
Nacionales

Motorista sufre graves lesiones tras colisión con autobús en zona 1

08:10 AM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalReal MadridLiga NacionalEstados Unidosredes socialesSeguridadEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar