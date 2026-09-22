Real Madrid lanza un duro comunicado contra Javier Tebas

El Real Madrid respondió públicamente a las recientes declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, en un nuevo capítulo de la tensión que mantienen ambas partes. El club blanco emitió un comunicado en el que cuestionó el comportamiento del dirigente y criticó que utilice sus intervenciones públicas para referirse de manera reiterada a la institución y a su estrategia deportiva.
En su pronunciamiento, el Real Madrid calificó de "intolerable" que Tebas utilice su posición institucional para "seguir descalificando y atacando al Real Madrid". El club también señaló que resulta preocupante que quien debe representar los intereses de todos los equipos de LaLiga mantenga una postura que, según su consideración, convierte al conjunto madridista en "objeto permanente de sus ataques públicos".
La disputa entre el Real Madrid y Javier Tebas
La entidad madridista también cuestionó las declaraciones de Tebas sobre su situación deportiva y consideró especialmente grave que el presidente de LaLiga se pronunciara a partir de un artículo publicado por un periodista en un medio digital. "Permitirse además valorar nuestra estrategia deportiva es un despropósito total e irresponsable", sostuvo el club en su comunicado.
Por su parte, Tebas había reaccionado en sus redes sociales a las informaciones relacionadas con el arbitraje y el Real Madrid. El presidente de LaLiga rechazó las acusaciones de una supuesta persecución arbitral y cuestionó el relato que, a su juicio, se ha construido alrededor del club. "Un error arbitral no demuestra una conspiración, ni repetirla durante años la convierte en verdad", escribió el dirigente, quien también defendió la igualdad entre los equipos de la competición.
El Real Madrid cerró su comunicado reclamando un cambio en la conducción de LaLiga y defendiendo la necesidad de que exista neutralidad en la gestión de la competición. "La competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad", afirmó el club, dejando nuevamente expuestas las diferencias que mantiene con Javier Tebas.