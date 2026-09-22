 Tránsito afectado por caída de árboles en la capital
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Tránsito afectado por caída de árboles en la capital

Las emergencias se registran en las zonas 1 y 11, donde se llevan a cabo las labores de limpieza.

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Árboles se desplomaron en las zonas 1 y 11 de la capital tras las fuertes lluvias., PMT capitalina/Montejo
Árboles se desplomaron en las zonas 1 y 11 de la capital tras las fuertes lluvias. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala reportaron durante la madrugada de este martes, 22 de septiembre, la caída de dos árboles en sectores de las zonas 1 y 11 como resultado de las fuertes lluvias que se ha presentado en el territorio nacional.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, una de las emergencias ocurrió en la 20 avenida, entre 2ª y 1ª calles, zona 1, donde se desplomó un árbol de grandes dimensiones y ha tapado una de las vías importantes del sector.

La institución indicó que el tramo afectado es el que conduce desde ese punto hacia la zona 6, por lo que pidió precaución a los usuarios que generalmente transitan por el lugar.

Mientras tanto, se indicó que quienes provienen de La Cuchilla para conectarse a Las Victorias e ingresar a la zona 1 no tendrán ningún inconveniente.

"Puede conectarse libremente si va desde las zonas 6, 17 y 18 para poder ingresar a Las Victorias y conectarse posteriormente a la zona 1", explicó un portavoz de la institución.

El otro punto afectado es la Diagonal 17 y 21 calle de la colonia Mariscal, zona 11, donde otro árbol cayó sobre la vía pública.

La PMT trabaja en los lugares afectados y coordinó con unidades de limpieza el retiro de las ramas y troncos para liberar las vías lo antes posible.

"Trabajamos para mejorar la movilidad en estos sectores. Mientras tanto, nuestro personal regula la circulación y realiza las coordinaciones para el retiro de los árboles", expresó la PMT en información difundida a través de sus redes sociales.

De igual forma, hizo un llamado a los usuarios para conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente. De igual forma, atender las indicaciones de los agentes para evitar mayores inconvenientes.

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