Tránsito en la capital: colisiones y heridos en accidentes

Una serie de hechos de tránsito genera impacto en la circulación vehicular este lunes, 31 de agosto, en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades han solicitado a los usuarios tomar las debidas precauciones, ya que hay cierres parciales mientras son atendidas estas emergencias.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que se registró una triple colisión en el anillo Periférico, yendo del puente Aguilar Batres hacia el puente de la Universidad de San Carlos (USAC), en zona 12.
Según explicó, los conductores únicamente presentaron heridas leves; sin embargo, los vehículos presentan múltiples daños en su estructura. Las acciones en respuesta de este hecho continúan en el sector.
Por aparte, dio a conocer que un vehículo fue a impactar contra una cuneta, un árbol y propiedad privada en el descenso de la 27 calle y 39 avenida de la zona 5. El automovilista resultó ileso. Este incidente afecta el tramo hacia el Jardín Ecológico Cayalá.
Mientras tanto, en la salida de la ciudad ocurrió una colisión entre un camión y una camioneta, en el punto cercano al kilómetro 12.5 en ruta El Atlántico, en jurisdicción de la zona 25.
La PMT indicó que este hecho dejó destruido un poste y otros servicios, por lo que se tiene obstrucción de dos carriles en el tramo hacia Palencia.
La Policia Nacional Civil está cargo del proceso. Además de que las autoridades de tránsito le dan seguimiento a la emergencia, que ya genera casi 2 kilómetros de congestionamiento.
Conductor genera múltiples daños y se da a la fuga
El conductor de un vehículo colisionó cuando transitaba por el carril derecho que conecta la calzada Roosevelt hacia la calzada San Juan. Después del aparatoso accidente, el implicado se dio a la fuga.
Un poste quedó destruido y varios árboles fueron derribados en la calzada San Juan y 6ª avenida de la zona 7, por lo que la PMT ha coordinado con empresas para la reparación de los servicios.
Tráiler con fallas
Otro incidente al que le da seguimiento la PMT es la presencia de un cabezal con fallas mecánicas en el tren trasero del contenedor en la Bajada del Águila, kilometro 13.3 de la ruta El Atlántico, zona 25 capitalina.
Continúan las maniobras, con apoyo de grúas, para habilitar el tránsito lo antes posible. Mientras tanto, se pidió a los usuarios tomar las precauciones necesarias.