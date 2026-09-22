 Aisha Solórzano anota doblete en el triunfo de FC Juárez
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Aisha Solórzano anota doblete en el triunfo de Juárez ante León

Además de su doblete, la futbolista guatemalteca también fue nombrada 'Mejor Jugadora del Partido'.

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Anotación de Aisha Solórzano en la Liga MX ante León - FC Juárez
Anotación de Aisha Solórzano en la Liga MX ante León / FOTO: FC Juárez
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La futbolista guatemalteca Aisha Solórzano volvió a destacar en la Liga MX Femenil con una brillante actuación en la octava jornada del Apertura 2026. La delantera fue titular y anotó un doblete en la victoria del FC Juárez por 0-2 frente al Club León, en condición de visitante, para convertirse en una de las protagonistas de la fecha.

El resultado representó tres puntos importantes para las Bravas, que alcanzaron las 18 unidades y se colocaron en la tercera posición del Grupo A. Juárez se mantiene en la pelea por los primeros puestos, a solo tres puntos de Monterrey y Tigres, ambos con 21 unidades, en un torneo que comienza a perfilar la lucha por los puestos de clasificación.

Aisha Sólorzano y Ana Lucía Martínez tuvieron actividad este lunes

En el plano individual, Solórzano llegó a cuatro anotaciones en la presente campaña y se consolidó como la máxima goleadora del conjunto fronterizo. La guatemalteca ha sido titular en los ocho encuentros disputados por Juárez durante el certamen, con un acumulado de 668 minutos, cifras que reflejan su regularidad y protagonismo dentro del equipo.

Por su parte, Ana Lucía Martínez no tuvo la misma fortuna con Cruz Azul, que perdió 2-0 en su visita a Santos Laguna. La delantera guatemalteca también fue titular y tuvo una participación destacada, pero no pudo evitar la derrota de su equipo, que continúa fuera de la zona de clasificación. Así, mientras Aisha celebra su aporte goleador y el buen momento de Juárez, Ana Lucía y Cruz Azul deberán buscar una pronta recuperación en las próximas jornadas.

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Aisha Solórzano celebra su doblete ante Club León - FC Juárez

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