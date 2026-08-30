Aisha Solórzano gana el duelo de guatemaltecas en la Liga MX

La jornada 5 de la Liga MX Femenil dejó este sábado un duelo muy especial para el fútbol guatemalteco. En la frontera, FC Juárez recibió a Cruz Azul en un partido que tuvo como protagonistas a dos legionarias chapinas: Aisha Solórzano, por el conjunto local, y Ana Lucía Martínez, por las visitantes. El encuentro fue intenso y equilibrado durante buena parte de los 90 minutos, pero terminó con una celebración para la delantera guatemalteca y el público fronterizo.
Cuando todo apuntaba a que el marcador permanecería igualado, apareció Solórzano para marcar la diferencia. En el tramo final del encuentro, la atacante de Juárez sacó un potente remate que terminó en el fondo de la portería, ante la imposibilidad de la guardameta de Cruz Azul de evitar la anotación. El 1-0 llegó en un momento determinante y dejó sin margen de reacción al conjunto visitante, que no logró encontrar el empate antes del silbatazo final.
Aisha Solórzano, MVP del partido
Las dos guatemaltecas fueron titulares y tuvieron participación desde el inicio. Solórzano disputó 88 minutos y abandonó el terreno de juego entre los aplausos de los aficionados, luego de convertirse en la protagonista de la victoria. Por su parte, Ana Lucía Martínez permaneció en cancha hasta el minuto 54, cuando fue sustituida. Aunque ambas tuvieron un papel importante dentro de sus respectivos equipos, fue Aisha quien terminó inclinando la balanza a favor de Juárez.
Además de darle los tres puntos a su equipo, el gol le valió a Solórzano el reconocimiento como Figura del Partido, premio que refleja su decisiva actuación. La victoria permitió a Juárez mantener su buen momento como local y prolongar su racha positiva sin conocer la derrota en casa. Para el fútbol guatemalteco, el encuentro dejó una imagen especial: dos de sus representantes frente a frente en uno de los principales escenarios del balompié femenino mexicano, con Aisha Solórzano celebrando al final.