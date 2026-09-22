Luis Miguel en Guatemala 2027: Verdad sobre las fechas

Luis Miguel volverá a los escenarios en 2027. El cantante sorprendió a sus millones de seguidores el lunes 21 de septiembre al confirmar oficialmente una nueva gira internacional.
Por medio de sus redes sociales, "El Sol de México" compartió una imagen con el nombre "Luis Miguel Tour 2027", suficiente para provocar una ola de reacciones entre sus seguidores.
Sin embargo, el anuncio fue breve y hasta este martes 22 de septiembre el artista no ha revelado oficialmente las fechas, países, ciudades o recintos que formarán parte de su próximo recorrido. Tampoco se ha informado cuándo comenzará la venta de boletos.
En medio de la expectativa, en TikTok y otras plataformas comenzó a circular una imagen que supuestamente revela el calendario completo del Tour 2027 y Guatemala aparece en la lista.
¿Luis Miguel tendrá conciertos en Guatemala en 2027?
La imagen que circula en redes sociales asegura que Luis Miguel ofrecería dos conciertos en Ciudad de Guatemala, programados para el 26 y 27 de noviembre de 2027.
El supuesto itinerario también incluye presentaciones en Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Brasil, Paraguay, España, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido y Suiza.
Incluso señala que los boletos saldrían a la venta el 10 de noviembre. Sin embargo, hasta el momento esa información no ha sido confirmada por Luis Miguel ni aparece dentro de los anuncios oficiales de su nueva gira.
Los reportes publicados tras el anuncio coinciden en que el intérprete únicamente confirmó la existencia del "Luis Miguel Tour 2027", pero todavía mantiene en reserva las ciudades, fechas y escenarios.
Por ello, las supuestas presentaciones del 26 y 27 de noviembre en Guatemala deben considerarse, por ahora, información no confirmada.
Advierten sobre fechas y boletos no oficiales de Luis Miguel
La cautela cobra especial importancia porque incluso antes del anuncio oficial de la nueva gira ya habían circulado supuestas presentaciones de Luis Miguel para 2027.
El 11 de septiembre, Infobae informó que la Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco) había lanzado una alerta relacionada con boletos falsos para supuestos conciertos del artista.
De acuerdo con el reporte, las fechas promocionadas no figuraban en los canales oficiales de Luis Miguel y la plataforma señalada no contaba con autorización como boletera oficial.
Ahora que el cantante sí confirmó que realizará una gira en 2027, podrían aparecer nuevas publicaciones aprovechando la expectativa de sus seguidores.
La recomendación es esperar que las fechas sean divulgadas por los canales oficiales de Luis Miguel y, posteriormente, por los promotores autorizados en cada país.
Luis Miguel ya hizo historia en Guatemala
La posibilidad de un regreso ha generado especial expectativa entre los seguidores guatemaltecos debido al éxito que tuvo la visita más reciente del cantante.
Luis Miguel se presentó en Guatemala el 27 y 28 de enero de 2024, como parte de su exitosa gira internacional.
Ambos conciertos tuvieron lugar en la Explanada Cardales de Cayalá, en Ciudad de Guatemala, y las dos fechas registraron localidades agotadas. Inicialmente se había anunciado únicamente la presentación del 27 de enero, pero la demanda de entradas llevó a habilitar un segundo concierto para el día siguiente.
Durante la primera noche, "El Sol de México" realizó un recorrido por algunos de los grandes éxitos de su trayectoria frente a un recinto lleno. Emisoras Unidas estuvo presente y destacó temas que marcaron diferentes etapas de su carrera, entre ellos "Será que no me amas", "Suave", "Hasta que me olvides", "Por debajo de la mesa" y "La incondicional".
¿Cuándo se conocerán las fechas del Tour 2027?
Por ahora habrá que esperar. Luis Miguel no ha informado cuándo revelará el itinerario completo ni cuándo comenzará oficialmente la venta de entradas. La publicación realizada el 21 de septiembre únicamente confirma que habrá una nueva gira durante 2027.
La noticia marca su regreso a las grandes giras después del exitoso recorrido iniciado en 2023 y extendido durante 2024, con presentaciones en América y Europa.