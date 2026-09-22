 Mono ataca y causa la muerte de esposa de escritor famoso
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VIDEO: Ataque de mono provoca la muerte de la esposa de reconocido escritor

El ataque del mono contra la mujer quedó registrado por una cámara de seguridad.

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Cámara capta ataque de un mono contra una mujer de 91 años en India., Captura de pantalla video de Facebook.
Cámara capta ataque de un mono contra una mujer de 91 años en India. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un mono atacó a una mujer de 91 años en la entrada de su vivienda, ubicada en el distrito de Koppal, en Karnataka, India. La víctima fue identificada como Najamunnisa Begum, esposa del reconocido escritor indio MS Savadatti.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado 19 de septiembre y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en en el inmueble.

En las imágenes se observa cuando la Najamunnisa Begum se encuentra en la entrada de la casa y, segundos después, nota la presencia del primate que se acerca hacia ella.

La mujer comienza a mostrarse nerviosa y, al percatarse de que el animal se encuentra cada vez más cerca, lleva una de sus manos hacia los bolsillos, aparentemente en busca de las llaves de la vivienda.

Sin embargo, en cuestión de segundos, el mono se abalanza sobre ella y la empuja con fuerza. El impacto provoca que la adulta mayor pierda el equilibrio y caiga de espaldas contra el piso de concreto.

Después de derribar a la mujer, el animal se coloca sobre una de las paredes de la vivienda. El fuerte golpe y el alboroto alertaron a la hija de la víctima, quien salió de la casa para auxiliarla.

Cuando intentaba ayudar a su madre, la hija también fue atacada por el mono. En esta ocasión, el empujón no tuvo la misma fuerza que el sufrido por la mujer de 91 años.

Mujer murió un día después del ataque 

Najamunnisa Begum quedó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a un hospital. Aunque todavía presentaba signos vitales, su estado era delicado debido a las lesiones provocadas por la fuerte caída.

A pesar de los esfuerzos médicos, la mujer murió un día después como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

El caso se suma a una serie de ataques de monos reportados en distintas zonas de India, especialmente contra personas de la tercera edad.

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