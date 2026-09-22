 Sismo de magnitud 5.2 sacude Guatemala: detalles
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Se registra sismo de magnitud 5.2 en Guatemala

El temblor tuvo como región epicentral el área de Escuintla.

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El territorio guatemalteco fue sacudido por un sismo durante la madrugada de este martes, 22 de septiembre. Las autoridades correspondientes llevan a cabo el monitoreo para constatar posibles daños o alguna situación de emergencia que requiera respuesta inmediata.

La Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió un boletín preliminar sobre el evento, en el que indicó que ocurrió a las 05:43 horas.

El reporte agrega que el temblor tuvo una magnitud de 5.2. y presentó el departamento de Escuintla como región epicentral.

Según la información preliminar, el temblor fue sensible en la referida localidad, así como en áreas aledañas, aunque con intensidad leve.

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó a la población mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades locales y llamar al 119 para reportar cualquier situación de emergencia o desastre.

Asimismo, las autoridades de protección civil realizan el monitoreo respectivo a nivel nacional con el fin de determinar si hubo algún tipo de daño material o personal como consecuencia del sismo, sin que hasta ahora se haya reportado alguno.

Recomendaciones por sismo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:

Si está en un lugar público

  • Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
  • Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
  • Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.

Si está en el hogar

  • Mantener la calma.
  • Activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

Si está en la calle

  • Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
  • Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.

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