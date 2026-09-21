Transportistas proponen austeridad para los tres poderes del Estado

Las gremiales del transporte extraurbano presentaron este lunes, 21 de septiembre, una propuesta en la que plantean implementar medidas de austeridad y mecanismos de control del gasto público en los tres poderes del Estado, enfocándose en la eliminación de privilegios, la reorientación del gasto hacia lo esencial y la fiscalización.
El pronunciamiento surge en medio de la preocupación por el incremento de los costos de operación del transporte y el impacto del precio de los combustibles, que se ha mantenido durante semanas sin que se haya concretado de parte de las autoridades la implementación de medidas para mitigar sus efectos.
Los transportistas solicitaron que los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial adopten medidas para reducir gastos que, en su opinión, podrían ser considerados no esenciales, y que los recursos públicos sean orientados hacia áreas prioritarias.
También señalaron la necesidad de que exista auditorías específicas sobre la calidad del gasto y una fiscalización en tiempo real de determinadas compras estatales, bajo responsabilidad de la Contraloría General de Cuentas.
El planteamiento fue dado a conocer a través de un comunicado dirigido a la opinión pública en general, emitido por la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex), la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros y la Cámara Internacional de Industria de Trasportes (CIT).
Propuestas para el Ejecutivo
Para el Organismo Ejecutivo, las gremiales plantean congelar la contratación de servicios técnicos y profesionales que no sean esenciales, restringir los viajes internacionales y eliminar viáticos para actividades protocolares.
Asimismo, limitar el uso de vehículos oficiales fuera del horario laboral, suspender asignaciones discrecionales de combustible y frenar la renovación o arrendamiento de vehículos que no sean indispensables.
Otra de las propuestas se enfoca e eliminar gastos destinados a recepciones, inauguraciones, banquetes, obsequios institucionales y material publicitario o de imagen gubernamental.
Cambios solicitados al Legislativo
En el caso del Congreso de la República, las gremiales plantean eliminar o suspender el pago de bonos extraordinarios, dietas de directiva y gastos de representación que no estén directamente vinculados con la labor legislativa.
También, reducir los fondos destinados a asesores, asistentes y personal de apoyo de diputados y bloques parlamentarios, así como cancelar gastos de alimentación y suspender proyectos de remodelación de oficinas, compra de mobiliario o renovación de equipos informáticos que no sean indispensables.
Medidas para el Organismo Judicial
Para el Organismo Judicial, los transportistas proponen revisar las asignaciones destinadas a gastos de representación, indemnizaciones extraordinarias y seguros privados para magistrados y jueces de altas cortes.
Además, sugieren que los recursos ahorrados en la administración central sean reorientados al fortalecimiento de los juzgados de primera instancia y a la atención directa de los usuarios del sistema de justicia.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7