Famosos con Alzheimer: Síntomas y Día Mundial de la Enfermedad

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una fecha destinada a crear conciencia sobre esta enfermedad, combatir los estigmas relacionados con la demencia y recordar la importancia de un diagnóstico oportuno.
La iniciativa nació en 1994, cuando Alzheimer's Disease International (ADI) instauró el Día Mundial del Alzheimer durante su conferencia anual celebrada en Edimburgo, con motivo del décimo aniversario de la organización. Desde entonces, la fecha se ha convertido en uno de los principales movimientos internacionales de sensibilización sobre la enfermedad.
Actualmente, más de 57 millones de personas viven con demencia en el mundo y cada año se diagnostican aproximadamente 10 millones de nuevos casos, según datos publicados en 2026 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Alzheimer es la forma más frecuente de demencia y representa aproximadamente entre el 60% y el 70% de los casos.
¿Qué es el Alzheimer?
La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral progresivo que afecta principalmente la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas suelen aparecer lentamente y empeoran con el paso del tiempo hasta llegar a interferir con las actividades cotidianas.
Aunque la edad constituye el principal factor de riesgo conocido, el Alzheimer no es una consecuencia normal del envejecimiento. También existen casos de inicio temprano, que aparecen antes de los 65 años.
No existe actualmente una cura para la enfermedad, aunque sí hay tratamientos destinados a controlar determinados síntomas y, en algunos pacientes con Alzheimer temprano, medicamentos que pueden ralentizar el deterioro cognitivo y funcional.
¿Cuáles son los primeros síntomas?
Uno de los síntomas tempranos más frecuentes es la dificultad para recordar información aprendida recientemente. No se trata simplemente de olvidar ocasionalmente dónde se dejaron las llaves o el nombre de una persona y recordarlo después.
Cuando los problemas de memoria comienzan a interferir con las actividades cotidianas es importante consultar a un especialista.
Entre las principales señales que pueden aparecer se encuentran la pérdida de memoria reciente; repetir preguntas o conversaciones; dificultad para realizar tareas que anteriormente resultaban familiares; problemas para organizarse o resolver situaciones; desorientación respecto al tiempo o el lugar; dificultad para encontrar determinadas palabras; problemas para juzgar distancias o relaciones espaciales; cambios en el estado de ánimo o la personalidad; menor capacidad de juicio y alejamiento de actividades laborales o sociales.
A medida que la enfermedad avanza pueden presentarse una desorientación más pronunciada, cambios importantes de comportamiento, dificultades para reconocer a personas cercanas y, en fases avanzadas, problemas para hablar, caminar o tragar.
Sin embargo, presentar problemas de memoria no significa automáticamente que una persona tenga Alzheimer. Existen otras enfermedades y condiciones que pueden producir síntomas similares, por lo que es necesaria una evaluación médica para determinar la causa.
Famosos que han enfrentado el Alzheimer
La enfermedad no distingue profesiones ni niveles de fama. Actores, cantantes y otras reconocidas personalidades han hecho público su diagnóstico o sus familias han compartido posteriormente su experiencia.
Tony Bennett
El legendario cantante estadounidense Tony Bennett fue diagnosticado con Alzheimer en 2016, cuando tenía 90 años, aunque su familia no hizo pública la enfermedad hasta 2021.
Uno de los aspectos más sorprendentes de su historia fue que continuó cantando durante varios años. Incluso grabó junto a Lady Gaga el álbum "Love for Sale" y realizó sus últimos conciertos en 2021.
Su neuróloga, Gayatri Devi, destacó entonces el importante papel que la música desempeñaba en su vida y en la estimulación de su cerebro. Bennett murió en julio de 2023 a los 96 años.
Joanne Woodward
La reconocida actriz Joanne Woodward, ganadora del Óscar por "Las tres caras de Eva" y viuda del actor Paul Newman, fue diagnosticada con Alzheimer en 2007.
Desde entonces se ha mantenido prácticamente alejada de la vida pública y bajo el cuidado de su familia.
Danny Glover
Uno de los casos conocidos recientemente es el del actor Danny Glover, recordado especialmente por la saga "Arma mortal".
Glover fue diagnosticado con Alzheimer en 2023, aunque decidió hacerlo público en julio de 2026. Su hija Mandisa contó que comenzó a notar cambios en la memoria de su padre desde 2022, especialmente cuando el actor empezó a olvidar detalles de historias que anteriormente recordaba con extraordinaria precisión.
El actor ha hablado públicamente sobre cómo enfrenta la enfermedad y ha insistido en que recibir el diagnóstico no significa que la vida termine.
La importancia de detectar las señales a tiempo
Precisamente el diagnóstico temprano ocupa un lugar central en la campaña mundial de 2026. Alzheimer's Disease International destaca que identificar la enfermedad permite acceder antes a tratamientos, atención médica, planificación y diferentes formas de apoyo para la persona y sus familiares.
La OMS también señala que una parte importante del riesgo de desarrollar demencia puede prevenirse o retrasarse. Sus nuevas directrices de 2026 destacan factores modificables como la actividad física, evitar el tabaco, reducir el consumo de alcohol, mantener una alimentación saludable y controlar condiciones como hipertensión, diabetes y colesterol elevado. También identifica como factores relevantes el aislamiento social y la pérdida auditiva, entre otros.